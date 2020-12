Billy Porter veut que vous sachiez que les électeurs LGBT ont contribué à faire tomber Trump

Billy Porter ne veut pas que quiconque oublie que les électeurs LGBT + ont joué un rôle central dans la défaite de Donald Trump.

L’acteur et icône de la mode a présenté une vidéo de collecte de fonds pour GLAAD, saluant l’organisation pour avoir «mené la charge» et aidant à former des électeurs LGBT + avant les élections.

Il a vanté le bilan de GLAAD de «mettre en lumière les questions LGBTQ sur la scène nationale» lors du Forum présidentiel LGBTQ avant les primaires démocrates, et de passer en «mode combat contre les mensonges rapides et la désinformation» avant les élections nationales.

Les électeurs LGBT + ont fait une écrasante majorité pour Joe Biden contre Donald Trump

Saluant «le plus grand taux de participation LGBTQ de tous les temps», Porter a ajouté: «Les élections sont terminées, mais le travail de GLAAD se poursuit. Grâce à GLAAD, les voix et les votes des personnes LGBTQ et de nos alliés ont été entendus haut et fort au scrutin, et continueront de mener le combat pour l’égalité et l’acceptation.

Un sondage commandé par GLAAD après les élections a révélé que 81% des électeurs LGBT + avaient voté pour le président élu Biden et 14% pour Donald Trump.

.@theebillyporter raconte comment les électeurs GLAAD et LGBTQ ont fait toute la différence lors de l’élection de 2020. pic.twitter.com/ooOIMne8mw – GLAAD (@glaad) 28 décembre 2020

Parmi les nouveaux électeurs LGBT +, 86% ont voté pour le président élu Biden, 10% pour Donald Trump.

Soixante-dix-huit pour cent des électeurs LGBT + ont estimé que Biden était excellent ou bon pour résoudre les problèmes LGBT +, tandis que 80% ont estimé que Trump n’était pas si bon ou si mauvais.

Un sondage séparé commandé par Human Rights Campaign a également révélé que les électeurs LGBT + avaient largement rompu pour Biden sur Trump, leur soutien se révélant essentiel dans les États proches.

Le HRC a également constaté que les «attaques de Trump contre les personnes de couleur, les immigrés et les personnes LGBTQ» étaient un facteur majeur pour pousser les électeurs à Biden, cité par 45% des électeurs anti-Trump comme l’une des trois principales raisons de s’opposer à lui, ci-dessus. à la fois «l’échec à protéger le pays contre le coronavirus» et «les tweets, les brimades et les comportements non présidentiels».

Il est temps de se mettre au travail pour réparer les dégâts, dit Billy Porter

En réponse au résultat des élections du mois dernier, Porter a souligné que beaucoup de travail était à faire pour réparer les dommages causés par l’administration Trump.

Il a dit Panneau d’affichage: «Nous devons empêcher le Département américain du logement et du développement urbain d’autoriser la discrimination contre les personnes transgenres dans les abris financés par HUD, ce qu’ils essaient activement de leur permettre de faire.

«Nous devons nous assurer que les États-Unis, le ministère de la Santé et des Services sociaux recommencent à appliquer les protections anti-discrimination établies pour les jeunes LGBTQ dans les programmes pour les jeunes en fuite et pour les sans-abri qu’ils financent à travers le pays.

Il a poursuivi: «J’espère avec une administration Biden-Harris que ce sera une priorité, mais il nous faudra tous travailler ensemble et être unis avec eux pour conduire le changement qui est nécessaire depuis trop longtemps.

«Je me fiche de l’organisation LGBTQ avec laquelle vous vous impliquez tant que nous nous mettons tous au travail. Nous devons tous nous soutenir les uns les autres au niveau national et, plus important encore, localement – nous devons tous nous soutenir et nous impliquer dans nos propres États, dans notre propre gouvernement municipal. Informez-vous et mettez-vous au travail dans votre propre cour arrière.

«Si nous avons appris quelque chose des quatre dernières années de cette administration infernale, c’est que la complaisance et l’apathie KILL. Impliquez-vous et inversons la situation. Nous ne serons pas privés de nos droits. »