Billy Porter s’excuse auprès de Harry Styles après l’avoir critiqué pour avoir porté une robe sur sa couverture de Vogue

« Harry Styles, je m’excuse auprès de toi d’avoir ton nom dans ma bouche. Il ne s’agit pas de toi.

Billy Porter s’est excusé auprès de Harry Styles après avoir critiqué sa couverture de Vogue.

En décembre 2020, Harry est devenu le premier homme de l’histoire à faire la couverture de Vogue solo. Le chanteur de « Watermelon Sugar » a été photographié vêtu d’une robe haute couture Gucci et il a été félicité pour avoir défié les stéréotypes de genre.

Mais en octobre, Billy a critiqué la décision de Vogue de mettre Harry en couverture et a cité son propre impact sur la mode non binaire. « J’ai créé la conversation [about non-binary fashion] et pourtant Vogue a toujours mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, dans une robe sur sa couverture pour la première fois », a déclaré Billy au Sunday Times.

LIRE LA SUITE: Billy Porter appelle Vogue pour avoir mis Harry Styles en couverture dans une robe

Billy Porter et Harry Styles. Image : The Late Show avec Stephen Colbert via YouTube, Kevin Mazur/Getty Images pour SiriusXM

Il a ajouté: « Je ne traîne pas Harry Styles, mais c’est lui que vous allez essayer d’utiliser pour représenter cette nouvelle conversation ? Il s’en fiche, il le fait juste parce que c’est la chose à faire. C’est la politique pour moi. C’est ma vie. J’ai dû me battre toute ma vie pour arriver à l’endroit où je pourrais porter une robe aux Oscars et ne pas être fusillé maintenant. Tout ce qu’il a à faire est d’être blanc et hétéro. »

Eh bien, il semble que Billy ait maintenant changé d’avis. Bien qu’Harry n’ait jamais répondu aux commentaires de Billy, le Pose l’acteur a reçu un contrecoup pour être venu pour Harry sans provocation et avoir fait des suppositions sur sa sexualité. Billy s’est maintenant excusé et a clarifié ses commentaires sur Vogue.

S’exprimant lors d’une comparution sur Le Late Show avec Stephen Colbert Jeudi (4 novembre), Billy a déclaré à la caméra: « La première chose que je veux dire, c’est, Harry Styles, je m’excuse auprès de vous d’avoir votre nom dans ma bouche. Il ne s’agit pas de vous. La conversation ne concerne pas vous. C’est en fait Il s’agit des systèmes d’oppression et d’effacement des personnes de couleur qui contribuent à la culture.

« Maintenant, cela fait beaucoup à déballer. Je suis prêt à le déballer, sans traîner et annuler la culture d’Internet, parce que je ne juge pas maintenant et je ne jugerai jamais ma vie ou mon humanité en extraits sonores sur les réseaux sociaux. Alors, quand tu es prêt à avoir la vraie conversation, appelle une garce. D’accord ? Je suis prêt à l’avoir. «

Billy a en fait terminé sa déclaration par un compliment. Il a poursuivi: « Je suis désolé, Harry. Je ne voulais pas de mal, je suis un homme gay. Nous aimons Harry, il est mignon. »

On a ensuite demandé à l’acteur primé aux Emmy s’il était surpris que son commentaire ait explosé comme il l’a fait, et il a répondu: « Je suis surpris parce qu’il y a tellement d’autres choses qui sont importantes sur cette Terre dont on parle. C’est Juste bizarre. »

Qu’est-ce que tu penses? Tweetez-nous @popbuzz et faites-le nous savoir !

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂