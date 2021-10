in







« J’ai créé la conversation [about non-binary fashion] et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, dans une robe sur sa couverture pour la première fois. »

Billy Porter a critiqué Vogue pour avoir présenté Harry Styles sur sa couverture dans une robe.

Harry est connu pour repousser les limites en matière de mode. En décembre 2020, Harry est devenu le premier homme de l’histoire à faire seul la couverture de Vogue. Le chanteur de « Watermelon Sugar » a été photographié vêtu d’une robe haute couture Gucci et il a été félicité pour avoir défié les stéréotypes de genre.

Les Pose L’acteur, qui est également connu pour rejeter les normes de genre et peut souvent être vu sur le tapis rouge en jupes et robes, a maintenant appelé Vogue pour avoir mis Harry en couverture dans une récente interview avec The Sunday Times.

Billy Porter appelle Vogue pour avoir mis Harry Styles en couverture dans une robe. Photo : David M. Benett/Dave Benett/Getty Images, JMSernational/JMSernational for BRIT Awards/Getty Images

« J’ai changé tout le jeu. I. Personnellement. J’ai changé. Le. Tout. Le jeu. Et ce n’est pas l’ego, c’est juste un fait. J’étais le premier à le faire et maintenant tout le monde le fait », a expliqué Billy.

« J’ai l’impression que l’industrie de la mode m’a accepté parce qu’il le faut. Je ne suis pas forcément convaincu et voici pourquoi. J’ai créé la conversation [about non-binary fashion] et pourtant Vogue a quand même mis Harry Styles, un homme blanc hétéro, dans une robe sur sa couverture pour la première fois. »

Il a ajouté: « Je ne traîne pas Harry Styles, mais c’est lui que vous allez essayer d’utiliser pour représenter cette nouvelle conversation ? Il s’en fiche, il le fait juste parce que c’est la chose à faire. C’est la politique pour moi. C’est ma vie. J’ai dû me battre toute ma vie pour arriver à l’endroit où je pourrais porter une robe aux Oscars et ne pas être fusillé maintenant. Tout ce qu’il a à faire est d’être blanc et hétéro. »

Bien qu’Harry n’ait jamais étiqueté sa sexualité, il a parlé de son penchant pour le port de vêtements pour femmes dans le passé. S’adressant à Vogue, il a déclaré: « Je vais parfois dans les magasins, et je me retrouve à regarder les vêtements pour femmes en pensant qu’ils sont incroyables. C’est comme n’importe quoi – chaque fois que vous mettez des barrières dans votre propre vie, vous ‘ vous limitez simplement.

« Il y a tellement de joie à avoir à jouer avec des vêtements. Je n’ai jamais vraiment trop réfléchi à ce que cela signifie – cela devient juste cette partie prolongée de la création de quelque chose. »

Harry n’a pas encore répondu aux commentaires de Billy, mais nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

