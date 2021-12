Billy & Mandy : le créateur révèle pourquoi il a été licencié

Il fut un temps où les chaînes de télévision pour enfants choisissaient de présenter une programmation dont le niveau d’imagination et d’ingéniosité n’était surpassé que par leur irrévérence et à certaines occasions, un sens de l’humour si sombre qu’il nous faisait douter de la stabilité mentale de ses créateurs. exemple de Cartoon Network.

« The Grim Adventures of Billy and Mandy », une série actuellement disponible dans le catalogue HBO Max, mettait en scène deux garçons de dix ans qui, après un pari lié à un hamster malade, ont réussi à faire « Death » (appelé en Amérique latine « Pure Bone ») soyez votre ami pour l’éternité, en plus de répondre aux exigences des deux.

Après avoir commencé sa diffusion en 2003, générant six saisons, trois films et un spécial, la série a finalement été annulée par les dirigeants de Cartoon Network en 2008, en plus du limogeage de Maxwell Atoms, créateur de la série qui, selon une récente publication sur Tumblr, il a été licencié car « il ruinait la marque de la chaîne ».

Les déclarations d’Atoms renvoient à une question posée par l’un de ses fans, lui demandant s’il avait envisagé de travailler pour Adult Swim. Le créatif prétend avoir de très bonnes idées, mais comme l’actuel président du bloc animation était le même qui l’a licencié, il considère qu’une telle collaboration serait peu probable.

Atoms fait référence à Michael Ouweleen, actuel président d’Adult Swim, qui a été vice-président du développement et de la programmation chez Cartoon Network entre 2006 et 2008. Le film « Underfist: Halloween Bash » était à l’origine le début d’une nouvelle série dérivée. le tir d’Atoms aurait contrecarré ces plans.

Atoms a souligné dans une clarification que ce licenciement ne l’a pas affecté, mais d’autres grands animateurs tels que Genndy Tartakovsky. Le créateur assure que les cadres derrière Cartoon Network ont ​​pris position devant une série qu’ils considéraient comme « problématique », qui a conduit au limogeage d’un sixième du personnel, mettant fin à un projet de sept ans.