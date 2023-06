Billy Hader a révélé que la saison 4 de Barry avait à l’origine une fin plus sombre [SPOILER]

Billy Hader déballé les détails de la série originale se terminant par Barry Saison 4 lors d’une interview avec TheWrap. La finale sombre et tordue devait initialement se terminer dans une mare de sang et de blâme. Dans le projet original, l’accent était mis sur Gene Cousineau, joué par Henry Winkler, qui devait être accusé des crimes commis par Barry Berkman, le personnage principal joué par Hader.





Cette finale visait à dépeindre l’étendue des compétences de manipulation de Barry, perfectionnées sous la tutelle d’acteur de Cousineau, à son avantage, faisant ainsi intelligemment de Cousineau le bouc émissaire. Le sinistre retournement de situation plaçait initialement Jim Moss, interprété par Robert Wisdom, au cœur de l’action. Dans cette version antérieure, Moss aurait été la proie de la ruse de Barry, croyant que Cousineau était le cerveau criminel, ce qui a finalement conduit Cousineau à tirer sur Moss et Barry.

Cependant, comme le raconte Hader, la salle des écrivains a exprimé des inquiétudes au sujet de ce scénario proposé, le considérant comme « un bain de sang inutile ». Ils ont estimé que cela s’écartait du personnage de Jim Moss, qui ne laisserait jamais le manipulateur s’en tirer. Cela a conduit à un changement dans le récit, l’éloignant de la violence vers une exploration de la nouvelle religiosité de Barry et de sa lutte avec les concepts de péché, de paradis et d’enfer.

« Nous savions à peu près qu’il allait mourir, et nous savions que ce serait Cousineau. Je me souviens que nous avons eu un moment très sombre où Barry et Sally, ils ne sont pas à l’écart, ils sont tous bons, et Jim Moss a laissé partir Barry. C’était une première version, et Barry était beaucoup plus impliqué dans l’épinglage de tous les crimes sur Cousineau.





Ce qui a conduit à la fin alternative que nous avons tous vue

Dans la version finale, la série n’hésite pas à montrer les dures réalités auxquelles sont confrontés certains des autres personnages. NoHo Hank, joué par Anthony Carrigan, est tragiquement tué par balle, incapable d’avouer son rôle dans la mort de son être cher. Pendant ce temps, Cousineau, malgré sa vengeance exigeante sur Barry, se retrouve blâmé pour les crimes de Barry et vilipendé dans la culture populaire. Sally et John, interprétés respectivement par Sarah Goldberg et Jaeden Martell, offrent un répit au sombre récit alors que leurs personnages s’en sortent mieux.

Hader a également partagé une anecdote amusante sur la façon dont l’idée que Barry se rende lui est venue lors du tournage d’une scène avec Stephen Root. Le plan initial était que Barry se fasse tirer dessus dans l’épisode 8 sans qu’il se rende. Cependant, lors d’une conversation informelle avec la productrice Aida Rodgers, l’idée de la reddition de Barry est apparue, et elle est restée, conduisant à une réécriture du Climax.

En un mot, l’histoire de la fin alternative de Barry la saison 4 témoigne de la nature dynamique et souvent imprévisible de la narration à la télévision. Le changement dans la finale que Hader et l’équipe ont décidé d’adopter après un remue-méninges collectif montre le processus d’adhésion aux arcs de personnages et de compréhension du thème central narratif. Cela montre à quel point la production doit être adaptative et agile aux changements nécessaires afin de s’assurer que l’histoire de l’émission laisse un impact durable sur son public.