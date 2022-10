Billy Eichner réagit au bombardement de Bros au box-office malgré de bonnes critiques

La comédie romantique Frères pourrait bien marquer avec les critiques, mais cela n’a pas abouti à une ouverture très forte pour le nouveau film. Co-écrit par Billy Eichnerqui joue également dans le film aux côtés de Luke Macfarlane, Frères a été réalisé par le co-scénariste Nicholas Stoller. Le film, qui a une distribution principale composée d’acteurs entièrement LGBTQ +, raconte l’histoire d’amour comique d’un animateur de podcast névrosé et d’un avocat promiscuité qui trouvent exactement ce qu’ils recherchent l’un chez l’autre.





Eichner faisait beaucoup de travail pour aider à promouvoir Frèresallant jusqu’à ramener Billy dans la rue avec certains de ses amis célèbres pour aider à vendre des billets. Malheureusement, le résultat n’a pas été formidable, car le film a atterri avec une ouverture de 4,8 millions de dollars au box-office. Le film fait maintenant face à une bataille difficile pour récupérer son budget de 22 millions de dollars, mais cela pourrait toujours arriver si des critiques positives et le bouche à oreille incitent les cinéphiles à vérifier. Frères dans les prochaines semaines.

De son côté, Eichner ne peut s’empêcher d’être déçu par ce résultat. Il s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur la situation, partageant une histoire sur la façon dont il s’est faufilé dans une projection bondée pour voir tout le monde dans le théâtre apprécier énormément le film. Estimant que ce n’est pas une question de qualité, Eichner suggère que le film ne reçoit pas le soutien dont il a besoin de l’extérieur de la communauté LGBTQ+.





Bros se débrouille bien avec les critiques

« Hier soir, je me suis faufilé et je me suis assis à l’arrière d’un théâtre à guichets fermés pour jouer Frères à Los Angeles », a-t-il déclaré dans un Fil Twitter. « Le public a hurlé de rire du début à la fin, a éclaté en applaudissements à la fin, et certains ont essuyé des larmes en sortant. C’était vraiment magique. Vraiment. Je suis TRÈS fier de ce film. »

Il a ajouté : « Rolling Stone a déjà Frères sur la liste des meilleures comédies du 21e siècle. Ce qui est également vrai, c’est qu’à un moment donné, une chaîne de théâtre appelée Universal a déclaré qu’elle tirait la bande-annonce à cause du contenu gay. (Uni les a convaincus de ne pas le faire). Amérique, f *** ouais, etc etc. C’est juste le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Même avec des critiques élogieuses, d’excellents scores de Rotten Tomatoes, un A CinemaScore, etc., les hétéros, en particulier dans certaines régions du pays, ne se sont tout simplement pas présentés pour Frères. Et c’est décevant mais c’est comme ça. »

Lançant un autre appel aux fans pour qu’ils voient le film dans les salles, Eichner a souligné : « Tous ceux qui N’EST PAS un cinglé homophobe devraient aller voir Frères ce soir! Vous allez vous régaler ! Et c’est * spécial * et particulièrement puissant de voir cette histoire particulière sur grand écran, en particulier pour les personnes queer qui n’ont pas souvent cette opportunité. J’aime beaucoup ce film. ALLER BROS!!! »

Frères joue maintenant dans les salles. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.