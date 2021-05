Billy Corgan note qu’il n’était pas considéré comme attirant dans sa jeunesse

Billy Corgan, chanteur et chanteur du groupe de rock alternatif « The Smashing Pumpkins », a réfléchi sur ses jeunes années pendant les premiers jours du groupe, notant que c’était une époque où « il n’était pas considéré comme attirant ».

Ce serait lors d’une discussion avec le podcast «Best: Advice» dans lequel il partageait ses impressions sur une grande variété de sujets jusqu’à ce que la conférence se tourne vers des choses comme sa routine quotidienne d’aujourd’hui ou son sens aigu de la compétitivité.

Il viendrait un moment où Corgan a rappelé le conseil que le vieux manager de «Smashing Pumpkins» lui avait offert en 1990, ensemble un an avant qu’ils ne surprennent le public avec leur premier album «Gish»: «Il m’a dit ‘Ecrivez de très belles chansons que les filles comme eux, et c’est tout ce que tu devrais faire Et si vous le faites, vous réussirez. Ignorez tout ce bruit et ce bruit, vous n’avez besoin de rien de tout cela. »

Billy Corgan a noté que depuis, il a eu « des centaines de conversations similaires », mais qu’il a toujours cherché à maintenir son instinct qui lui disait que « sa version est meilleure » ajoutant que s’il l’avait perdue, il aurait pu vivre avec.

Ce serait à ce stade que Corgan a parlé de la façon dont il a été jugé sur son apparence dans ses premières années de carrière, mais que ce style unique aurait « influencé » beaucoup de ses fans. « C’est drôle pour moi, et je le dis d’une manière humble: pour une raison quelconque, quand j’étais plus jeune, je n’étais pas considéré comme beau », a déclaré le musicien.

«Eh bien, mon apparence ne faisait pas autant partie de la formule de personne que du succès du groupe. Cela n’a jamais été discuté. Les photographes ont essayé de me mettre en arrière-plan des séances photo avec le groupe et de mettre d’autres personnes devant moi. Je jure devant Dieu. Eh bien, les choses changent », a commenté Corgan.

Corgan souligne que même si le « look vampire » est quelque chose qui fonctionne aujourd’hui, à l’époque ils essayaient de lui dire que son manque d’attractivité serait une mauvaise chose, comme si cela pouvait affecter sa carrière. «J’ai donc dû faire quelque chose à propos des commentaires critiques, c’est-à-dire A) Je ne m’arrêterais vraiment pas ou ils n’étaient pas si importants. B) Je serai moi-même, si je suis un cinglé ou un vampire ou autre, je serai juste moi-même », a-t-il conclu.