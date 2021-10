Billy Connolly dénonce « Annuler la culture », affirmant qu’il n’y arriverait pas aujourd’hui

Le comédien écossais pense que les choses « ont changé pour toujours » en ce qui concerne ce qui peut et ne peut pas être dit au nom de l’humour.

Et parlant à une station de radio néo-zélandaise de ses mémoires Venteux, l’homme de 78 ans a exhorté les «costumes» – les dirigeants de la télévision – à être «plus courageux».

« Il y a un spectacle ici en Amérique avec tous les comédiens noirs, hommes et femmes, et ils sont totalement impitoyables, ils sont totalement sans politiquement correct et ils m’ont toujours fait hurler de rire.