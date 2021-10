Billy Connolly a perdu la capacité d’écrire au milieu de la bataille de Parkinson

Billy Connolly a révélé qu’il n’est plus capable d’écrire et maintenant marche « comme un homme ivre » à cause de son La maladie de Parkinson, dont il dit qu’elle « se glisse » sur lui et « jamais permet aller’.

L’homme de 78 ans comédien a été diagnostiqué avec les maladie en 2013 et a pris sa retraite des spectacles cinq ans plus tard – admettant plus tôt cette année que son état « empirait ».

Dans une nouvelle interview, Connolly a dit qu’il avait « de bons et de mauvais jours », et a maintenant besoin d’aide pour marcher – ayant également perdu la capacité d’écrire.

toutefois, il a dit que même si la vie semble « différente », elle est toujours « bonne ».

Apparaissant le le dernier épisode de Le spectacle Graham Norton, qui diffuse ce soir sur BBC One, Connolly parleed sur l’autobiographie Balayé par le vent et intéressant, expliquant que le processus consistant à mettre la plume sur le papier n’avait pas été facile.

Connolly a déclaré qu’il avait « de bons et de mauvais jours », plaisantant en disant qu’il marchait maintenant « comme un homme ivre »

S’exprimant depuis son domicile en Floride, il a déclaré : « J’ai perdu la capacité d’écrire, et cela me brise le cœur car j’adorais écrire des lettres aux gens.

« Mon écriture est tombée dans le Swanny et est totalement illisible, j’ai donc dû trouver un moyen de tout enregistrer, mais ensuite la flûte à bec n’a pas compris mon accent alors il n’arrêtait pas de s’effondrer et ma famille devait le trier – c’était un effort de club! »

Parlant de vivre avec la maladie de Parkinson, il a poursuivi : « Je vais bien et j’ai de bons et de mauvais jours. permet aller.

« Je marche comme un homme ivre et j’ai besoin d’aide. Donc, la vie est différente, mais c’est bien. »

Dans une autre interview récente, Connolly a critiqué « annuler la culture », affirmant qu’il ne réussirait jamais en tant que comédien aujourd’hui, car les choses ont « changé pour toujours » en termes de ce qui peut et ne peut pas être dit au nom de humour.

Billy Connolly effectuant en 1977. Credit : Alamy

Spointe vers une station de radio néo-zélandaise Newstalk ZB sur ses mémoires, il a exhorté les dirigeants de la télévision à être «plus courageux», en disant: « À cause du politiquement correct, les gens ont tiré dans les cornes. Je n’aurais pas pu commencer aujourd’hui avec le talent que j’avais à l’époque.

« Il y a un spectacle ici en Amérique avec tous les comédiens noirs, hommes et femmes, et ils sont totalement impitoyables, ils sont totalement sans politiquement correct et ils m’ont toujours fait hurler de rire.

« Il y avait un comédien qui avait une série à la télévision et les costumes impliqués allaient l’enlever à la première pause publicitaire. Ils n’ont aucune bravoure. »