Billions annonce la première date de la saison 7, qui sera la dernière saison

La série dramatique épique sur les fonds spéculatifs de Showtime Des milliards s’est depuis avéré être l’une des émissions les plus emblématiques du réseau, avec des performances et une écriture extrêmement convaincantes qui l’ont porté au cours de six saisons. Étant donné où l’arc global de l’histoire a atteint jusqu’à présent, de nombreux fans se demandent tranquillement où la fermeture interviendra. Maintenant, selon un rapport de Deadline, il s’avère que la septième saison à venir de l’émission sera en fait sa dernière . Le final grandiose de Des milliards sera présenté en première sur Showtime, y compris sa plateforme de streaming, plus tard cet été le 11 août. Non seulement cela, Damian Lewis reviendra en fait en tant que Bobby Axelrod.

Des milliards est une série dramatique créée par Brian Koppelman, David Levien et Andrew Sorkin pour Showtime, qui a été créée pour la première fois en 2016. Produite et se déroulant en grande partie à New York ainsi que dans le Connecticut, la série se concentre en grande partie sur deux figures de proue puissantes. Bobby Axelrod, joué par Damian Lewis, est un puissant gestionnaire de fonds spéculatifs qui détient un effet de levier incroyable dans le monde de la haute finance grâce à son utilisation de tactiques agressives mais bien informées. L’éthique et la légalité (ou leur absence) de ces tactiques attirent l’attention du procureur américain Chuck Rhoades, joué par Paul Giamatti, qui cherche à déraciner et à exposer Axelrod comme le méchant posterboy du monde financier, et tout ce qui ne va pas avec la façon dont la cupidité et le pouvoir ont pris au piège l’économie mondiale. Cependant, au fur et à mesure que l’histoire progresse, Chuck se retrouve en désaccord avec la façon de réussir à embrouiller Axe, étant donné la bureaucratie bloquant souvent son chemin et le puissant réseau d’Axe qui l’aide à rester à l’écart des menottes. Chuck se retrouve tellement motivé par la justice qu’il commence à essayer de contourner les règles à sa manière, quel qu’en soit le prix.

Le spectacle met en vedette Paul Giamatti (Une bouchée d’air), Damien Lewis (Il était une fois à Hollywood), David Constable (Breaking Bad), Maggie Siff (Fils de l’anarchie) et Asia Kate Dillion (John Wick: Chapitre 3), ce qui a fait Des milliards la première émission de télévision américaine à lancer un acteur non binaire. Ses créateurs ont basé Chuck Rhoades sur l’actuel procureur américain Preeta Bharara et sa poursuite du gestionnaire de fonds spéculatifs Steven A. Cohen, qui a servi d’inspiration lâche à Bobby Axelrod. Une grande partie de l’histoire et de ses intrigues secondaires est influencée par de véritables poursuites fédérales pour crimes financiers.





À quoi s’attendre de la septième et dernière saison

Production de la dernière saison de Des milliards aurait été un peu un défi, les piqueteurs de WGA East ayant interrompu les tournages à maintes reprises dans son centre de New York dans le cadre de la grève en cours dans tout le pays. Néanmoins, le calendrier a apparemment atteint la ligne d’arrivée, avec une date de première confirmée à peine dans quelques mois. Alors qu’une bande-annonce complète n’a pas encore été publiée, quelques très brefs teasers de Showtime ont laissé le chat sortir du sac. Après avoir quitté la série à la fin de la saison 5 pour des raisons familiales, et donc totalement absent de la saison 6, Damian Lewis est en effet de retour en tant que Bobby Axelrod pour mener la série sans aucun doute à une ligne d’arrivée très dramatique. Nous l’avons vu pour la dernière fois atterrir via un avion privé en Suisse, après avoir fui le pays et vendu à contrecœur son entreprise à un autre magnat des fonds spéculatifs et rival Mike Prince, après que Chuck l’ait presque inculpé pour un accord bancaire illégal sur le cannabis. Il est apparemment installé en territoire neutre, mais il reste beaucoup de choses non résolues aux États-Unis. De toute évidence, il reviendra d’une manière ou d’une autre, ce qui surprendra certainement Chuck, Wendy et tous les autres. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera le 11 août.

