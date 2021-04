Billie Joe Armstrong: Meilleure chanson et meilleur album de Green Day

Billie Joe Armstrong de jour vert a révélé ce qu’il croit être la meilleure chanson du groupe et son album préféré jamais sorti par le groupe.

L’icône punk parlait dans une nouvelle interview avec Vulture quand il a révélé qu’il considérait que « Jesus de banlieue », l’épopée de 10 minutes du groupe en 2004, est la meilleure chanson qu’ils aient jamais enregistrée.

Jesus of Suburbia »est celui qui se démarque, c’est tellement épique.

«Je veux dire, je klaxonne moi-même, mais je pense que cela englobe beaucoup de choses sur ma vie, mon amitié et ma famille, et c’est scandaleux, grand et explosif. C’est l’un de ces moments où vous aviez l’impression de vouloir prendre un gros risque. C’est vraiment amusant de jouer en live, de voir tout le public chanter. C’est juste une de ces chansons. » Armstrong a expliqué.

En ce qui concerne son album préféré, il a fait l’éloge de « Kerplunk”Depuis 1991 pour avoir capturé la perfection du son des premières années du Green Day.

Armstrong a également déclaré qu’il espérait que les concerts reprendraient cette année.