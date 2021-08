Billie Eilish vit son rêve dans plus heureux que jamais : bande-annonce d’une lettre d’amour à Los Angeles

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles est l’occasion pour Billie Eilish de montrer son amour à sa ville natale. Son concert cinématographique au légendaire Hollywood Bowl se mêlera à des éléments animés, emmenant les téléspectateurs dans un voyage onirique à travers la ville natale de Billie, Los Angeles et ses décors les plus emblématiques. Il sera présenté en première mondiale, exclusivement sur Disney + le vendredi 3 septembre.

Elle a partagé la nouvelle avec les fans sur Instagram, en disant « Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles ???? une expérience de concert spéciale avec @gustavodudamel et le @laphil au @hollywoodbowl je n’ai jamais rien fait de tel, c’était le tournage le plus surréaliste jamaisrrrrrrr et j’ai hâte que vous fassiez l’expérience de ce film.streaming le 3 septembre sur @disneyplus. «

« Ça raconte une histoire » Billie Eilish dit. Elle a senti que Los Angeles l’avait façonnée, expliquant: « ça m’a formé, ça m’a fait qui je suis et m’a donné les opportunités que j’ai eues. Je ne pense pas que j’aurais eu la même chose sans mon ville natale. Je devais un peu d’amour à Los Angeles. LA a vraiment formé qui j’étais, j’avais tout à portée de main. Je veux dire, ça a quand même demandé du travail et tout ça, mais je pense que ça a beaucoup aidé. Et LA est tout simplement magnifique et le foyer de moi. Je n’ai jamais vécu ailleurs. »

Le film de concert est réalisé par Robert Rodriguez et par Patrick Osborne, lauréat d’un Oscar. « Nous sommes tous de grands admirateurs de Billie et Finneas ici dans notre foyer. Ce sont des talents de classe mondiale si impressionnants que c’est un véritable honneur de travailler avec eux sur ce film », a déclaré Robert Rodriguez de l’artiste en tête des charts. « La façon dont l’histoire narrative et les pièces animées se tissent à travers son incroyable performance de concert, en fait un événement spectaculaire qui est vraiment unique. »

Le tout nouvel album de l’artiste Billie Eilish, sept fois primé aux Grammy Awards, « Happier Than Ever », a été écrit par Billie et son frère Finneas, qui a également produit l’album. L’album a fait ses débuts au n°1 dans 19 pays et a depuis passé un total de trois semaines consécutives aux États-Unis. Plus récemment, elle a remporté à la fois l’enregistrement de l’année pour « tout ce que je voulais » et la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour Pas le temps de mourir aux 63e Grammy Awards annuels de cette année pour sa chanson thème du nouveau film de James Bond du même nom.

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles met en vedette son frère, Finneas, le Los Angeles Children’s Chorus, le Los Angeles Philharmonic dirigé par le directeur musical et artistique Gustavo Dudamel, et le guitariste brésilien de renommée mondiale, Romero Lubambo, avec des arrangements d’orchestre de David Campbell. Comme de nombreux interprètes de l’industrie musicale, Eilish a dû annuler sa tournée en mars 2020, mais elle a remédié à cela en venant nous voir via nos écrans de télévision pour le plus grand plaisir de ses fans à travers le monde. Rendez-vous le 3 septembre.

Sujets : Billie Eilish Concert Movie, Disney Plus