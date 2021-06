Billie Eilish s’excuse d’avoir utilisé une insulte raciste

Billie Eilish fait actuellement face à une vive polémique en raison de la résurgence de certaines vidéos enregistrées par la chanteuse durant son adolescence dans lesquelles elle use de propos désobligeants à l’encontre de la communauté asiatique. Grâce à TikTok, un utilisateur a partagé une compilation de courtes vidéos dans lesquelles le chanteur imite l’accent chinois.

En outre, il montre qu’Eilish utilise à plusieurs reprises le mot « chink », qui en argot anglais a une sérieuse connotation négative contre les personnes d’origine asiatique, similaire au mot « nigger » pour les personnes de couleur, ce dont le chanteur s’est profondément excusé. pour.

Dans une longue déclaration publiée sur ses histoires Instagram, Billie Eilish dit être « horrifiée et embarrassée » par ces vidéos, qui ont été prises alors qu’elle avait entre 13 et 14 ans. « À l’époque, je ne savais pas que c’était un terme dégradant utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis horrifiée et honteuse et j’ai envie de vomir sachant que j’ai dit ce mot », déclare la chanteuse.

Eilish déclare que la chanson qu’elle chantait à cette époque était le seul moyen pour elle de connaître le mot, qui n’a jamais été utilisé par aucun des membres de sa famille. « Malgré mon ignorance et mon âge à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant, et j’en suis désolé. »

Billie Eilish a également parlé d’une autre vidéo dans laquelle elle est accusée de se moquer des accents étrangers, notant qu’elle a toujours aimé faire des voix drôles depuis qu’elle est enfant lorsqu’elle parle à ses animaux de compagnie, ses amis ou sa famille. « C’est un véritable brouhaha et c’est juste moi qui fais l’idiot, et ce n’est en aucun cas une imitation de la langue, de l’accent ou de la culture de quelqu’un. »

Eilish s’excuse pour la façon dont cette vidéo pourrait être interprétée, assurant qu’elle a toujours travaillé dur pour utiliser ses plateformes pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’égalité et l’équité, reconnaissant que ces types de conversations aident les gens à continuer à grandir et à en apprendre davantage sur ces derniers. les sujets. Billie Eilish sortira le 30 juillet « Happier Than Ever », son deuxième album studio.