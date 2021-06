Billie Eilish s’excuse d’avoir prononcé des injures raciales dans une vidéo refaite surface : « Je suis consterné »

Billie Eilish s’est excusée après qu’une vidéo ait refait surface d’elle semblant prononcer une insulte anti-asiatique tirée d’une chanson de rap, écrivant qu’elle était « consternée et embarrassée ».

Une compilation éditée de la chanteuse de 19 ans partagée sur TikTok la semaine dernière semble la montrer en train de prononcer une insulte anti-asiatique tout en chantant la chanson de 2011 « Fish » du rappeur Tyler, le créateur.

La lauréate d’un Grammy Award a répondu lundi par une déclaration sur son histoire Instagram.

« Je vous aime les gars, et beaucoup d’entre vous m’ont demandé d’aborder cela. Et c’est quelque chose que je VEUX aborder parce que je suis étiqueté comme quelque chose que je ne suis pas », a-t-elle écrit. « Il y a un montage vidéo autour de moi quand j’avais 13 ou 14 ans où j’ai prononcé un mot d’une chanson que je ne savais pas à l’époque était un terme péjoratif et utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis consterné et embarrassé et je veux hurler que j’ai jamais prononcé ce mot. Cette chanson était la seule fois où j’avais entendu ce mot car il n’a jamais été utilisé autour de moi par personne dans ma famille. Indépendamment de mon ignorance et de mon âge à l’époque, rien excuse le fait que c’était blessant. Et pour cela, je suis désolé. «

Un autre clip de la compilation semble la montrer parlant avec un accent moqueur. Elle a dit que ce n’est pas le cas.

« L’autre vidéo de ce clip édité est moi parlant d’une voix inventée de charabia stupide … quelque chose que j’ai commencé à faire quand j’étais enfant et que j’ai fait toute ma vie en parlant à mes animaux de compagnie, mes amis et ma famille », a-t-elle écrit dans son déclaration. « C’est du charabia absolu et c’est juste moi qui plaisante, et ce n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou d’une langue, d’un accent ou d’une culture LÉGÈRE. Tous ceux qui me connaissent m’ont vu faire des bêtises avec des voix toute ma vie.

« Peu importe la façon dont cela a été interprété, je ne voulais pas dire qu’aucune de mes actions n’ait causé de tort à d’autres et cela me brise le cœur qu’elle soit maintenant étiquetée d’une manière qui pourrait causer de la douleur aux personnes qui l’entendent », a-t-elle poursuivi. « Je crois non seulement en, mais j’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plate-forme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité. »

Les excuses d’Eilish surviennent alors que les Américains d’origine asiatique ont été confrontés à une recrudescence d’incidents de haine et de violence anti-asiatiques pendant la pandémie.

« Nous devons tous continuer à avoir des conversations, à écouter et à apprendre », a écrit Eilish. « Je t’entends et je t’aime. Merci d’avoir pris le temps de lire ceci. »