Billie Eilish révèle de nouveaux détails sur son prochain album

Billie Eilish a révélé de nouveaux détails sur son album suivant, vous permettant de voir qu’il a été créé exactement comme vous l’aviez imaginé.

Dans une nouvelle interview pour Salon de la vanité, Eilish parlé de la suite de l’album à «Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?, révélant qu’il est plus poli que son premier album.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish et Rosalía lancent leur nouvelle chanson, ‘Lo Vas A Olvidar’

La chanteuse a révélé que sa nouvelle musique « se sent exactement comme je le voulais … il n’y a pas une chanson ou une partie d’une chanson que je souhaite être autre chose. »

La chanteuse a également parlé de sa venue film documentaire, ‘Le monde est un peu flou’, qui a été enregistré entre le 2018 et le 2020, comptant sur du matériel inédit et intime de la chanteuse dans sa vie personnelle et professionnelle.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la bande-annonce du documentaire de Billie Eilish « The World’s A Little Blurry »

«C’est vraiment ma vie, moi d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas et c’était très brutal de revivre», a-t-il commenté. Eilish sur le film documentaire, «J’ai traversé l’enfer à certaines étapes de ma vie et je ne savais pas que quelqu’un le regardait… le fait qu’ils aient des images et puissent voir mes émotions… c’est comme un épisode de ‘Le bureau’».

D’un autre côté, la semaine dernière, Billie Eilish a sorti sa nouvelle chanson en collaboration avec Rosalía, «Vous allez oublier».