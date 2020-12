Billie Eilish renvoie à Fat-Shamers: "Voilà à quoi je ressemble"

La chanteuse du « méchant », Billie Eilish, riposte aux trolls d’Internet qui ont tenté de lui faire honte après avoir repéré une photo d’elle portant un débardeur par opposition aux tenues amples qu’elle porte normalement.

Dans une interview avec Vanity Fair,libérée le 30 novembre, Eilish a répondu à la spéculation générale selon laquelle elle avait pris du poids, expliquant qu’elle n’avait pas pris de poids, mais plutôt qu’elle avait toujours regardé de cette façon – les gens ne l’ont tout simplement pas réalisé grâce à ses choix de mode stratégiques. «Il y a cette photo de moi courant de ma voiture à la porte d’entrée de mon frère comme un jour à 110 degrés dans un débardeur», dit-elle.

« Et les gens étaient comme, » Merde, Billie est devenue grosse! « », Se souvient la chanteuse. « Je suis comme, ‘Non, c’est à quoi je ressemble, vous ne l’avez jamais vu auparavant!’ C’est donc le plus actuel [rumor]. «

Eilish a poursuivi en expliquant qu’elle n’avait jamais essayé d’être l’enfant de référence pour la positivité corporelle, mais qu’elle était heureuse d’avoir eu par inadvertance un impact pragmatique et utile sur ce front. « Je pense que oui, la raison pour laquelle les gens vous admirent, c’est parce que vous êtes », dit-elle. «Ils ne vous regardent pas pour que vous leur disiez quelque chose que vous ne leur dites jamais vraiment. Ils vous admirent pour que vous leur disiez quelque chose que vous leur diriez vous-même.

«J’adore que les enfants se rapportent à moi et me disent que je les mets à l’aise dans leur corps. Par exemple, si je peux faire quelque chose, je veux faire ça», a-t-elle ajouté.

En avril, Eilish a ditÉtourdiqu’elle porte intentionnellement des vêtements surdimensionnés en raison de certaines insécurités qu’elle a à propos de son corps. «Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. Si je jette les couches, je suis comme * ut», dit-elle. « Bien que vous n’ayez jamais vu mon corps, vous le jugez toujours et me jugez pour cela. Pourquoi? Nous faisons des hypothèses sur les gens en fonction de leur taille. Nous décidons qui ils sont, nous décidons ce qu’ils valent. Si je porte plus, si je porte moins, qui décide de ce que cela fait de moi? Qu’est-ce que cela signifie? Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception? Ou votre opinion sur moi n’est-elle pas ma responsabilité? «



Regardez le pleinVanity Fairinterview ci-dessous.

