Billie Eilish réalise à nouveau un clip avec « Male Fantasy »

A 19 ans, Billie Eilish continue de surprendre ses fans avec son talent en présentant « Male Fantasy », un single dont le clip a été réalisé et monté par elle-même, présentant une scène isolée dans laquelle la chanteuse est seule dans sa propre chambre tout en laisser passer le temps.

Il s’agit de la sixième vidéo promotionnelle à sortir après la sortie de « Happier Than Ever ». En plus de la chanson titre de l’album, il y a « Therefore I Am », « Your Power », « Lost Cause » et « NDA », chacun d’eux étant réalisé par Eilish. Bien avant que la sortie de l’album ne soit confirmée, le chanteur a sorti la chanson « My Future » en 2020, qui a été intégrée à ce matériel.

« Happier Than Ever » n’est que le deuxième album studio de la carrière de Billie Eilish, qui a composé chacune de ses chansons avec son frère Finneas O’Connell, qui a également été producteur. Compte tenu de la liberté de création évidente qui lui est accordée dans ce nouveau matériel, les critiques soulignent que cet album l’établit comme l’une des artistes pop les plus importantes de sa génération.

Malgré la grande réaction du public aux chansons présentées sur « Happier Than Ever », Billie Eilish n’a qu’une nomination pour l’édition 2022 des Grammy Awards dans la catégorie « Album de l’année ». Cependant, la chanteuse se prépare pour une tournée mondiale qui couvrira les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et une grande partie de l’Europe, qui aura lieu l’année prochaine.

Billie Eilish a également réussi à s’imposer comme la plus jeune personne à recevoir la nomination de « Personne de l’année » par PETA, une organisation qui lutte pour les droits des animaux qui a reconnu le travail de la chanteuse pour le label du designer Oscar de la Renta arrêtez d’utiliser des peaux d’animaux sur vos vêtements.

Le 11 décembre, Eilish rejoindra une liste d’invités spéciaux de l’émission de variétés «Saturday Night Live» en jouant le double rôle d’hôte et d’invité spécial dans l’émission, une réalisation qui appartient pour l’instant à des artistes comme Britney Spears, Taylor Swift ou Ariana Grande.