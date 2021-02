Billie Eilish présente un deuxième aperçu de son nouveau documentaire

Fans de Billie Eilish Vous pouvez marquer vos calendriers le 26 février, date à laquelle ils arriveront Apple TV + « Le monde est un peu flou« , Qui aura une première simultanée avec quelques cinémas sélectionnés dans le États Unis et certains pays de Amérique latine.

Un nouvel aperçu de cette séquence a été publié dans lequel Eilish traite de la relation qu’il entretient avec ses fans. «Je viens devant la foule et je vois que tout le monde vit quelque chose. J’ai le même problème. Je pensais: «Pourquoi ne pas transformer cela en art et commencer à vivre avec?» », A déclaré l’artiste à un moment donné de la vidéo.

À un autre moment, la chanteuse peut être vue en train de parler au public de l’un de ses concerts, en soulignant: «Vous devez être bien parce que vous êtes la raison pour laquelle je vais bien». Ce documentaire a la direction de Coutelier RJ, responsable du documentaire sur l’acteur et le comédien John Belushi ou le drame adolescent « Si je reste».

«C’est vraiment ma vie, moi, d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas et c’était vraiment brutal de revivre», commentait-il. Eilish dans une interview la semaine dernière. «Je vivais un enfer dans certaines parties de ma vie et je ne savais pas que quelqu’un regardait. Le fait qu’ils en aient des images et que vous puissiez voir mes émotions. «

Eilish comparerait l’expérience à un épisode de la version américaine de « Le bureau« , Dans lequel l’un de ses personnages est raconté comment l’équipe de production a réussi à capturer les moments les plus intenses des travailleurs de Dunder Mifflin.

«J’avais l’habitude de regarder cet épisode et de penser: ‘Ce serait incroyable si quelqu’un faisait ça et être capable de revoir ces parties de votre vie sous un angle différent. Et je l’ai fait », conclut-il.

Lors d’une récente session de questions et réponses avec ses fans via IHistoire de nstagram, Eilish confirme que son prochain album, qui n’a pas encore de titre ou de date de sortie approximative, comportera 16 nouvelles chansons.