Billie Eilish présente un débordement d’émotion avec Happier Than Ever

Ce vendredi 30 juillet, Billie Eilish a enfin sorti son très attendu deuxième album studio sous le titre de « Happier Than Ever », présentant un clip pour le single qui donne son nom à ce matériau, où la chanteuse pop se produit dans un façon et intense tout en étant entouré par une tempête qui a tout inondé sur son passage.

Tout au long de sa durée de cinq minutes, Billie Eilish a construit dans « Happier Than Ever » une ballade qui commence doucement et lentement (suivant la tradition de sa musique) pour se terminer dans un flux intense d’émotions qui sont complétées par un puissant solo de guitare.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Slipknot présente un hommage vidéo émotionnel pour Joey Jordison

Billie Eilish semble extrêmement satisfaite du résultat final de cette production, annonçant via son compte Instagram qu’il s’agissait de sa chanson et de sa vidéo préférées. Il s’agirait du deuxième clip réalisé par la chanteuse, après avoir sorti le travail visuel de son single « NDA » au début du mois.

L’attente de la sortie de « Happier Than Ever » a été longue. Depuis l’année dernière, Billie Eilish prépare ses fans avec les singles « My Future » et « Therefore I Am ». Au début de 2021, Eilish reprendrait la promotion de son album avec « Your Power », « Lost Cause » et « NDA ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rick Astley dépasse le milliard de vues sur YouTube

Peu de temps avant la sortie de son album, Billie Eilish a déclaré que ce matériel était « l’expérience la plus satisfaisante et la plus profonde » qu’elle ait eue depuis qu’elle a commencé sa carrière musicale, notant qu’elle a apprécié chaque chanson écrite et enregistrée en compagnie de son frère Finneas. . qui agit en tant que producteur sur l’album.

Dans le cadre de la promotion de « Happier Than Ever », la BBC lancera une émission spéciale intitulée « Billie Eilish: Up Close », qui a été tournée à Los Angeles, la ville natale du chanteur, qui participera pour la première fois aux émissions de BBC Radio 1 Salon en direct. En septembre, Disney + présentera en avant-première « Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles », dans laquelle la chanteuse interprétera l’intégralité de l’album sur la scène du Hollywood Bowl.