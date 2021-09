Billie Eilish partage sa réaction en revoyant son documentaire

Quelques mois avant la sortie de son deuxième album studio, la plateforme Apple TV+ a présenté aux fans de Billie Eilish « The World’s A Little Blurry », un documentaire intimiste réalisé par RJ Cutler dans lequel son ascension vers la gloire est dépeinte après la sortie de « Ocean Eyes », une chanson devenue virale sur SoundCloud.

Lors d’une récente conférence sur le talk-show de Drew Barrymore, Billie Eilish a partagé qu’elle avait récemment pleuré lorsqu’elle avait revu le documentaire, arguant qu’en grandissant, elle avait de moins en moins confiance en elle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kiss annonce une édition super deluxe pour son album « Destroyer »

« J’ai toujours été très têtu et honnête, ce qui, à mon avis, est une bénédiction et une malédiction, mais ce qui est amusant, c’est que plus je vieillis, moins j’ai confiance en moi », a noté Eilish. « J’ai revu le documentaire il y a quelques semaines et cela m’a fait pleurer parce que je pensais à quel point j’étais libre d’esprit et à quel point mon esprit était ouvert. »

Les médias vous l’arrachent et ce n’est pas amusant en ce moment.

Billie Eilish a également pris un moment pour parler de sa relation avec la célébrité et les fans, un thème récurrent tout au long de ses chansons sur « Happier Than Ever », son deuxième album studio. «Je pense à mes fans littéralement comme ma peau, comme une partie de moi et comment je passe à travers les choses. Ils me soutiennent toujours. Et ce sont des fans autant que moi, mais ça ne les rend pas moins que n’importe qui d’autre, tu sais ? »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lars Ulrich a révélé l’amour de sa famille pour la musique de Royal Blood

Parallèlement à son deuxième album studio, Billie Eilish a présenté via Disney + « Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles », un film/concert tourné sur la scène emblématique du Hollywood Bowl dans la ville californienne dans laquelle elle a la collaboration de son frère Finneas.

Sous la direction du célèbre cinéaste d’action Robert Rodriguez, Eilish a préparé pour la plateforme de streaming une série de séquences qui illustrent les chansons de son nouvel album studio tandis qu’elle les interprète entièrement en direct, également avec le soutien du Chœur des enfants de la ville de Los Angeles, l’Orchestre Philharmonique de la ville et le guitariste brésilien Romero Lubambo.