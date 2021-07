Billie Eilish parle de son conflit avec la chanson « Getting Older »

Vendredi prochain, le 30 juillet, les fans de Billie Eilish pourront enfin profiter de son deuxième album studio tant attendu, « Happier Than Ever », dont la chanteuse a partagé le conflit qu’elle a ressenti lors de l’écriture de la chanson « Getting Older », le qui semble pointer vers un événement traumatisant dans sa vie au cours de sa dernière ligne.

« J’ai eu un traumatisme, j’ai fait des choses que je ne voulais pas, j’étais très terrifiée de vous le dire, mais maintenant je pense qu’il est temps », chante Eilish à la fin de la chanson, ce qui a suscité toutes sortes de spéculations parmi elle. fans et dont le chanteur semble déjà prêt à parler ouvertement.

Dans une récente conversation avec le LA Times, Billie Eilish dit qu’elle se sentait en conflit au moment de l’écriture de sa chanson, affirmant souhaiter que ses fans « savent tout sur sa vie d’une manière ou d’une autre », mais que jusqu’à présent elle n’est pas disposée à parler. sur la signification de « Getting Older » dans un proche avenir.

« J’ai vécu des choses dont je n’ai jamais parlé et dont je ne veux pas. Je ne veux pas le faire. Je ne veux le dire à personne, pas même à tout Internet. C’est embarrassant de vivre quelque chose comme ça. C’est pourquoi de nombreux hommes et femmes (mais surtout les femmes) ne disent à personne ce qu’ils vivent », a noté Eilish.

Eilish pense que même si elle n’a rien fait d’important pour le mouvement #MeToo, elle trouve extrêmement important que les jeunes femmes sachent que cela peut arriver à n’importe qui, juste pour que quelqu’un profite de quelqu’un d’autre.

Dans la même interview, Billie Eilish a également souligné qu’elle ne lisait plus les commentaires sur ses publications sur les réseaux sociaux, en raison du temps que cela lui prend, même dans le cas de commentaires provenant de personnes qu’elle n’aime pas, en plus à s’inquiéter de ce que beaucoup pensent d’elle.

Cette année, Billie Eilish a sorti via Apple TV + le documentaire « The World’s A Little Blurry », qui documente en quelque sorte l’ensemble du processus de promotion de son premier album et le succès qu’il a réussi à accumuler dans les mois suivants.