Billie Eilish parle de son amour pour les Strokes

Billie Eilish a parlé une fois de plus de son amour pour Les coups et son dernier album, ‘Le nouvel anormal’, disant que « chaque chanson de l’album est très bonne. »

Auparavant, la chanteuse avait loué le dernier travail du groupe sorti en avril dernier, lorsqu’elle avait révélé la réaction qu’elle et son frère Finneas ils avaient quand ils ont entendu le disque pour la première fois.







Dans une nouvelle interview avec Le New York Times, Eilish il a continué avec ses louanges à « Le nouveau anormal » expliquant qu’il écoutait régulièrement le disque en faisant du vélo.

« Quand j’ai trouvé l’album pour la première fois, je faisais beaucoup de balades à vélo … Je mettais l’album entier sur mon haut-parleur et je me promenais dans différents quartiers et il faisait toujours ensoleillé, venteux et assez vert. »







« Julian Casablancas c’est un génie … chaque fois que j’entends ses paroles, je pense … «Je ne penserais jamais à dire quelque chose comme ça», c’est ce que j’aime chez eux … ils sont tellement imprévisibles, mais aussi relatables. Chaque chanson est si bonne », a-t-il ajouté. Eilish.

Précédemment, Eilish nommé ‘À la porte’ de Les coups comme sa chanson préférée du 2021 lorsqu’on lui a demandé de dresser une liste annuelle de ses sujets préférés.