Billie Eilish parle d’avoir été victime d’abus sexuels en tant que mineure

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEUR: cet article contient des détails sur les agressions sexuelles.

Billie Eilish a parlé franchement de ses expériences d’abus et de honte de salope dans sa toute première histoire de couverture de Vogue britannique.

La semaine dernière (29 avril), Billie Eilish a sorti son tout nouveau single ‘Your Power’ et maintenant Billie s’est ouverte sur la signification de la chanson avec British Vogue. Elle a expliqué: « C’est une lettre ouverte aux gens qui en profitent – principalement des hommes. J’aimerais que les gens m’écoutent. Et pas seulement essayer de comprendre de qui je parle, car il ne s’agit pas de ça. »

Billie a ensuite poursuivi: « Il ne s’agit vraiment pas du tout d’une seule personne. Vous pourriez penser, ‘C’est parce qu’elle est dans l’industrie de la musique’ – non, mec. C’est partout. Je ne connais pas une fille ou une femme qui n’a pas eu de une expérience étrange, ou une très mauvaise expérience. Et les hommes aussi – les jeunes garçons sont constamment exploités. «

Billie a également révélé comment ses opinions avaient changé. Elle a dit: « Avant, je ne comprenais pas pourquoi l’âge comptait. Et, bien sûr, vous vous sentez comme ça quand vous êtes jeune, parce que vous êtes le plus vieux que vous ayez jamais été. Vous vous sentez si mature et vous sais tout. Les gens oublient que tu peux grandir et se rendent compte que la merde était f ** ked quand tu étais plus jeune. «

Billie a ajouté: « On peut toujours en profiter. C’est un gros problème dans le monde de la violence domestique ou du viol légal – des filles très confiantes et déterminées se trouvant dans des situations où elles se disent: ‘Oh mon dieu, Je suis la victime ici? Et c’est tellement embarrassant et humiliant et démoralisant d’être dans cette position de penser que vous en savez tant et puis vous vous rendez compte que je suis maltraité en ce moment. «

Billie a confirmé dans l’interview qu’elle avait subi de tels abus lorsqu’elle était plus jeune.

Billie a également utilisé l’interview pour appeler tous ceux qui la critiquaient pour avoir porté de la lingerie sur la couverture de British Vogue. Elle a dit: «’Vous allez vous plaindre d’avoir été exploité en tant que mineure, mais ensuite vous allez montrer vos seins?’ Oui je le suis, motherf ** ker! Je vais le faire parce qu’il n’y a aucune excuse. «

Elle a poursuivi en disant: « Soudain, tu es une hypocrite si tu veux montrer ta peau, et tu es facile et tu es une salope et tu es une pute. Si je le suis, alors je suis fière. Moi et toutes les filles sont des putes, et merde, tu sais? Changeons les choses et soyons habilités à cela. Montrer ton corps et montrer ta peau – ou pas – ne devrait pas te priver de respect. «

Billie a terminé son argument en disant: « Je pense vraiment que l’essentiel est que les hommes sont très faibles. Je pense que c’est tellement facile pour eux de le perdre. ‘Vous vous attendez à ce qu’un mec ne vous attrape pas si vous portez cette robe? ‘ Sérieusement, tu es si faible? Allez! Va te masturber! «

