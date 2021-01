Billie Eilish, la nouvelle « idole des rockers », et Rosalía créent ensemble une chanson: « Lo Vas a Olvidar » | 45S

Arrêtez tout! Billie Eilish et Rosalía viennent de former ensemble une nouvelle chanson et cela, depuis sa promotion il y a plus d’un an, a suscité beaucoup d’attente parmi les proches du genre.

Il ne fait aucun doute que ces dernières années, Billie Eilish est devenue la nouvelle idole de nombreux rockers dont Thom Yorke de Radiohead, qui a manifesté son admiration pour elle et son travail qui a attiré de nombreuses personnes. Cependant, le jeune chanteur a été salué par Dave Grohl, Two Door Cinema Club a repris l’une de ses chansons les plus célèbres, et a même participé à des festivals tels que le Festival Corona au Mexique ou le célèbre Lollapalooza.

Cette nouvelle chanson qu’il a sortie avec la diva espagnole s’appelle « Lo Vas A Olvidar » et elle est désormais disponible pour ravir ses plus fidèles fans en tous genres. De plus, le teaser publié en tant que promotion a fait sensation une semaine auparavant.

Dans une interview accordée à BBC Radio en 2019, Eilish a donné plus de détails sur cet exploit, où elle a indiqué qu’il était très gratifiant de travailler avec Rosalía.

« [Rosalía] vous savez ce que vous voulez, c’est très rafraîchissant. J’étais comme, « Wow, tu es la seule personne que j’ai jamais rencontrée qui est vraiment comme ça. » C’était super de travailler avec elle. [Ella es] la fille la plus gentille, oh mon dieu, »dit-il cette fois.

La chanson est déjà disponible et nous la laissons ci-dessous. Et vous pensez-vous?