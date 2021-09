Billie Eilish interrompt le concert pour essayer le personnel de l’événement

Billie Eilish a interrompu une performance récente pour faire appel à les un événement‘s Personnel, demander pourquoi ils ne faisaient pas attention. Vous pouvez regarder le moment ci-dessous :

Eilish, 19 ans, jouait un titre devant une foule nombreuse au festival de musique The Governors Ball sur Randall’s Island, à New York, au cours du week-end.

Alors qu’elle offrait aux fans une interprétation de son single de 2019 « Tout ce que je voulais », Eilish s’est brièvement arrêté chanter pour appeler le personnel de la salle.

Elle a crié: « Sécurité, pourquoi ne faites-vous pas attention? Genre, pour de vrai. »

Poursuivant la chanson, elle s’est ensuite brièvement arrêtée à nouveau pour ajouter: « Un travail, s’il vous plaît. »

Crédit : Twitter/@buwygidan

Eilish a également procédé à la vérification tout le monde, en disant : « Tout le monde va bien ? Vous allez bien ? »

Heureusement, ce serait apparaître que quoi qu’il s’est passé n’avait pas causé trop de drame, car tout le monde a répondu au chanteur avec une grande acclamation.

45secondes.fr comprend que les commentaires d’Eilish n’étaient liés à aucun problème médical lors de l’événement.

Le moment a été filmé et partagé sur Twitter, avec l’utilisateur @buwygidan écrit : « Walors qu’elle a crié à la sécurité pendant euh. »

Une personne a commenté : « Comportement de la reine ».

Un autre a écrit : « Cela prouve à quel point elle se soucie de ses fans.

Eilish s’est ensuite rendue sur Instagram pour dire que le festival avait été l’un des siens favori performances, en écrivant : « Hier soir était l’un de mes tout le temps favoris MERCI GOV BALL », a-t-elle écrit dans le post.

Crédit : Alamy

Cependant, elle n’a pas abordé l’incident avec le personnel du site.

45secondes.fr a contacté les représentants d’Eilish pour commentaires.

Récemment, Eilish a dit qu’elle avait perdu 100 000 abonnés après avoir montré son nouveau look, disant que « les gens ont peur des gros seins ».

Avant la sortie de son nouvel album Plus heureux que jamais, la jeune femme de 19 ans a commencé à changer son look habituel – troquant ses mèches vertes et ses vêtements amples contre un barnet en platine et des choix de mode plus expérimentaux.

Et tandis que certains fans ont absolument adoré son nouveau look – une publication de sa couverture Vogue est devenue la publication Instagram la plus rapide à atteindre un million de likes à l’époque, pour commencer – certains n’étaient pas heureux et ont montré leur dégoût en ne suivant son compte.

S’adressant à Elle, Eilish a déclaré: « Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement.

« Mais c’est très déshumanisant. »

Parlant d’un récent post Instagram d’elle portant un corset, la chanteuse a poursuivi : « J’ai perdu 100 000 abonnés, juste à cause des seins.

« Les gens ont peur des gros seins. »

Elle a poursuivi en expliquant comment elle est constamment scrutée pour savoir comment elle choisit de s’habiller.

Eilish a déclaré à la publication: « L’autre jour, j’ai décidé de porter un débardeur. Ce n’était même pas une chemise provocante.

« Mais je sais que les gens vont dire: » Putain de merde, elle s’habille sexy et essaie de faire une déclaration. «