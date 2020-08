Billie Eilish, inspirée du Studio Ghibli pour son clip vidéo «mon futur»?

L’artiste international a utilisé un design animé basé sur la végétation et la fantaisie qui a rappelé à beaucoup de Studio Ghibli

Billie Eilish Elle est l’une des plus grandes artistes internationales malgré sa brève carrière, et à ce jour, elle a montré qu’elle n’avait pas peur d’utiliser de nombreux thèmes différents pour ses clips vidéo. Maintenant, le jeune chanteur a introduit une nouvelle chanson de nom ‘mon avenir’, et qui se caractérise curieusement par une vidéo animée qui a rappelé à beaucoup Studio Ghibli.

Le clip vidéo de Billie Eilish qui rappelle beaucoup le Studio Ghibli

Ensuite, vous pouvez vérifier le clip vidéo en question:

La vérité est que, en économisant les distances pour le travail raffiné qui est toujours Studio GhibliIl y a divers éléments qui ont rappelé certains de l’étude japonaise. En particulier, on parle beaucoup de le magnifique cadre naturel comme par magie qui commence à émerger de ceux-ci, ainsi que la présence occasionnelle vie sauvage certainement joli.

De plus, entrer davantage en jeu avec Studio Ghibli, on se rappellera que durant cette année il doit avoir lieu la première d’un nouveau long métrage de la société, bien que certainement avec un style différent de celui utilisé par Billie Eilish. A cette occasion, la société dont Hayao Miyazaki est le visage clair va “ jouer ” avec le CGI, et avec Goro Miyazaki devant nous verrons l’adaptation de “Earwig and the Witch” – qui à son tour sera confirmé l’un des films les plus courts jamais produits par le studio -.

Pour finir, dans l’article suivant vous pouvez trouver ceux qui étaient les premières images partagées pour “Earwig and the Witch”, le prochain de Studio Ghibli:

