Eh bien, c’est… un MESS.

Billie Eilish a eu une interaction extrêmement gênante avec un fan lors d’une rencontre virtuelle et maintenant c’est devenu viral sur TikTok.

La chanteuse « Happier Than Ever » vient de sortir son deuxième album studio Plus heureux que jamais, qui a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Après la sortie de son album, Billie a décidé de s’asseoir avec ses fans sur Zoom pour une session de questions-réponses.

Pendant l’appel, l’hôte dit qu’un fan peut poser une question supplémentaire avant que Billie ne doive partir. Le fan a ensuite déclaré: « Ce n’était pas une question mais merci, je t’aime tellement Billie. » Veuillez vous préparer au plus long silence gênant de l’histoire.

Billie Eilish ignore accidentellement un fan qui lui déclare son amour dans TikTok viral. Photo : @billieeilish via Instagram, @billie.takis.duh via TikTok

Il y a ensuite une pause inconfortable pendant que tout le monde attend que Billie réponde. Billie regarde alors l’écran et dit… absolument rien. Après la pause gênante, le ventilateur a rapidement quitté l’appel Zoom et Billie a ensuite couvert sa bouche comme si elle riait ou bâillait.

Maintenant, nous savons tous que Zoom est fragmentaire dans le meilleur des cas, il est donc possible que Billie n’ait pas entendu la déclaration d’amour du fan ou qu’elle ait été retardée, mais le clip a été partagé sur TikTok et il est devenu viral.

Certains pensaient que Billie avait « changé » depuis qu’elle avait trouvé le succès. « Est-ce vraiment si difficile de lui sourire en retour au moins ? une personne a demandé dans la section des commentaires. Un autre utilisateur a ajouté: « Je pense qu’elle oublie que sans nous, elle n’est rien. » Et un troisième a commenté: « Elle a changé et pas pour le bien. »

D’autres l’ont défendue en insistant sur le fait que cela devait être la connexion Zoom de Billie parce qu’elle ne serait jamais impolie avec ses fans. « Les gens se fâchent contre elle alors que ce n’est littéralement qu’un décalage », a déclaré un utilisateur. Un autre a commenté: « La connexion était mauvaise AF, c’est pourquoi elle n’a pas entendu. »

Billie n’a pas commenté ce qui s’est réellement passé là-bas, cependant, elle exprime toujours sa gratitude à ses fans. Elle a confié au Guardian : « J’ai eu de si bonnes relations avec les fans depuis le début, et ils ont littéralement été la priorité numéro un pour moi. La moitié de moi veut tout dire aux fans – chaque chose que je pense et ressens , et chaque personne que je rencontre, et chaque sentiment que j’ai – parce que je les considère comme mes amis.

« Mais en même temps, je veux aussi vraiment, vraiment vivre en privé. C’est donc difficile. »

