Billie Eilish étourdit les fans avec de nouveaux cheveux blonds platine

Billie Eilish l’a abandonnée maintenant instantanément reconnaissable en noir et en surligneur vert teint ses cheveux et a opté pour la blonde platine.

La chanteuse de 19 ans a changé sa marque de fabrique « do pour un tout nouveau look, en publiant la transformation sur Instagram avec la légende « pincez-moi ».

Parallèlement au changement de couleur, Billie a également eu une frange coupée et les fans adorent le look.

Des milliers de personnes ont consulté la section des commentaires, avec une écriture: « Aww LOVE It! »

Tandis qu’un autre a dit: « OH MON DIEU VOUS ÊTES SI MAGNIFIQUE! »

Elle a écrit: « Cela s’appelle ne plus être déprimé, soyez simplement heureux pour moi.

« C’est le plus long que j’ai eu la même couleur de cheveux depuis l’âge de 13 ans et c’est sur la stabilité mentale et la croissance, laissez-moi tranquille. »