Billie Eilish et Paul Rudd animeront les deux derniers épisodes SNL de 2021

Paul Rudd et Billie Eilish devraient animer les deux derniers épisodes de Saturday Night Live pour 2021. Rudd sera rejoint par Charli XCX en tant qu’invité musical tandis qu’Eilish assumera également la double fonction d’invité musical.

SNL est actuellement dans sa 47e saison et continue d’attirer des talents populaires pour animer et jouer. Les deux derniers épisodes ont été animés par des stars de Marvel, Jonathan Majors et Simu Liu, avec des invités musicaux Taylor Swift et Saweetie. Le casting pour SNL comprend Pete Davidson, Cecily Strong, Kate McKinnon, Aidy Bryant et Kenan Thompson, ainsi que Colin Jost et Michael Che qui organisent Weekend Update. Lorne Michaels est toujours producteur exécutif après avoir créé le sketch comique il y a 47 ans.

La 47e saison a également présenté une nouvelle série de sketchs intitulée « S’il vous plaît, ne détruisez pas ». Ces sketchs présentent les nouveaux arrivants Ben Marshall, John Higgins et Martin Herlihy dans diverses situations comiques telles qu’une catastrophe de botox et un clip avec Pete Davidson qui tourne mal. Ces croquis sont des courts métrages numériques similaires à ceux qui étaient réalisés par l’ancien acteur Andy Samberg et l’équipe de The Lonely Island.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Paul Rudd reviendra pour sa cinquième fois en tant qu’hôte, rejoignant le club d’élite des cinq-temps. Le club comprend des légendes de la comédie telles que Will Ferrell, Alec Baldwin, Steve Martin, Melissa McCarthy, Tina Fey, Justin Timberlake, Dwayne Johnson, Jonah Hill et Bill Murray. Rudd apparaît actuellement dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà, maintenant dans les salles, et Le rétrécissement d’à côté, une série de comédie dramatique sur Apple TV+ avec Ferrell et Kathryn Hahn. Rudd a également été déclaré l’homme le plus sexy de 2021 par le magazine People.

Les projets à venir pour Rudd comprennent une reprise de Faire la fête et Ant-Man et la Guêpe : Quantummania qui mettra également en vedette le retour des majors en tant que Kang le conquérant.

Son invité musical, Charli XCX, a un nouvel album, crash, à venir en mars 2022 et interprétera très probablement deux chansons à venir sur l’album. C’est la deuxième fois qu’elle se produit sur SN après son apparition dans l’émission en 2014.

Billie Eilish a déjà joué sur SNL en septembre 2019 avec l’animateur Woody Harrelson, mais ce sera la première fois qu’elle se produira. le nouvel album d’Eilish, Plus heureux que jamais, est devenu son deuxième non. 1 album avec des chansons à succès comme « Therefore I Am » et « Lost Cause ». Son concert spécial, Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles est actuellement diffusé sur Disney+. Eilish a également interprété la chanson titre, « No Time To Die », pour le dernier film de James Bond.

Eilish sera à la fois l’hôte et l’invitée musicale, permettant au public de voir plus de ses côtelettes comiques. Eilish rejoint une longue liste d’artistes musicaux qui ont fait double emploi, notamment Halsey, Timberlake, Chance The Rapper, MC Hammer, Nick Jonas, Paul Simon, Stevie Wonder, Dolly Parton, Britney Spears et Jennifer Lopez.

L’épisode mettant en vedette Eilish en tant qu’hôte aura lieu le 11 décembre et Rudd sera l’hôte de la semaine suivante, le 18 décembre. Rudd accueillera l’épisode de Noël qui présentera de nombreux sketchs remplis de joie des Fêtes.





Spider-Man: No Way Home était constamment réécrit pendant le tournage Spider-Man: No Way Home a subi des réécritures constantes en raison de ne pas savoir qui exactement ferait une apparition. Serait-ce grâce à Tobey Maguire et Andrew Garfield ?

Lire la suite





A propos de l’auteur