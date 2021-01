Billie Eilish et la raison pour laquelle elle a acheté 70 boîtes de céréales

Billie Eilish a raconté comment son ascension soudaine vers la renommée lui a fait oublier le prix des articles courants, ce qui l’a incitée à acheter 70 boîtes de Froot Loops.

Dans une nouvelle interview pour Salon de la vanité, la chanteuse a expliqué comment la renommée lui a permis de profiter d’un style de vie beaucoup plus confortable après avoir «grandi sans argent».

«Je suis dans une position étrange… Je me sens un peu stupide parce que je ne connais pas le prix du Boucles Froot … J’ai essayé d’acheter une boîte et j’ai dit: «Oh, bien sûr, c’est 35 €». Je ne savais pas combien c’était cher. J’ai commandé 70 boîtes ».

Dans la même interview, la chanteuse a expliqué comment son prochain album serait tel qu’elle l’avait imaginé: « Il n’y a pas une seule chanson ou une partie d’une chanson que je souhaite être autre chose. »

Eilish Il a également parlé de son prochain documentaire, ‘Le monde est un peu flou’, qui atteindra Apple TV et explorera les aspects les plus intimes de sa carrière et de sa vie personnelle.