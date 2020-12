Billie Eilish et la chanson de Michael Bublé qui a inspiré « My Future »

Malgré le fait qu’il n’y ait toujours pas de date estimée pour la sortie de son deuxième album studio, 2020 a été une année fructueuse dans la carrière de Billie Eilish, qui a réussi à être couronnée en tant que plus jeune artiste à interpréter une chanson pour la saga de James Bond, interprétant avec son frère Finneas (qui agit en tant que producteur) la chanson « Pas le temps de mourir».

Après quelques mois de silence et au milieu d’une pandémie dont il ne semble toujours pas y avoir de solution, Eilish lancerait en juillet via ses plateformes de streaming « Mon avenir», Un thème personnel qui se révélerait avoir été inspiré par une source quelque peu inattendue: la chanteuse Michael Bublé.

L’idée est venue inconsciemment d’une vidéo que j’ai trouvée de moi-même quand j’avais, je crois, 13 ou 14 ans », a-t-elle commenté. Eilish à Annie Mac dans BBC Radio 1. « Mon Snapchat a marqué » Il y a quatre ans « et il y avait cette vidéo de moi, je crois à 14 ans, et j’écoutais »Je ne t’ai pas encore rencontré‘de Michael Buble».

«Et cette chanson, quand j’avais cet âge, je l’écoutais jour et nuit parce qu’elle me donnait de l’espoir. J’étais vraiment déprimé à l’époque et j’étais triste tout le temps et cette chanson m’a enthousiasmé par mon avenir. »

Elle assure qu’elle a envoyé la vidéo à un ami et il a commenté: «Oui, c’est triste, mais en même temps j’aime cette vidéo de toi car il semble que tu parles de ta future personne, dans le style ‘je ne t’ai pas encore rencontré et je suis excité de le faire.

Eilish Elle affirme également qu’elle n’était pas pleinement consciente de cela jusqu’à ce qu’elle ait écrit la partie refrain de sa chanson, se sentant engagée à la terminer et à l’écouter en entier. L’histoire d’origine de sa chanson aurait atteint les oreilles de Bublé, qui a répondu à la chanteuse à travers Twitter

« Hey Billie Eilish. Je suis un grand fan. J’ai entendu votre histoire sur ‘Je ne t’ai pas encore rencontré». La musique est une grande guérisseuse et l’écriture m’a vraiment aidé à traverser des moments difficiles. Votre musique m’inspire et je suis tellement émue que la mienne a fait de même pour vous ». La citation aurait été partagée par Finneas, l’accompagnant de la devise « Bublé il a parlé ».