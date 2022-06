Billie Eilish entre dans l’histoire en tant que plus jeune tête d’affiche de Glastonbury

« Maintenant, j’aime ce que je fais et je suis à nouveau moi-même. Le bon moi. Et j’aime la célébrité… J’aime les yeux sur moi. »

Alors qu’Eilish est la plus jeune tête d’affiche solo de Glastonbury, Paul McCartney – la plus ancienne tête d’affiche du festival – devrait se rendre sur la scène Pyramid demain.

Elle a résolu: « Mais tout d’abord, cela vous fait douter de tout le monde parce que vous vous dites: ‘Pourquoi me choisiriez-vous?’ Mais cela étant dit, c’est pourquoi je suis encore plus excité à ce sujet et ravi d’être la plus jeune tête d’affiche de tous les temps. »