Billie Eilish donne à la foule de Glastonbury trois règles alors qu’elle entre dans l’histoire avec la performance

Billie Eilish entre dans l’histoire ce soir en tant que plus jeune tête d’affiche solo de Glastonbury, et elle fait définitivement sa marque en même temps!

Alors que la chanteuse « Happier Than Ever » montait sur scène, elle s’est fait un devoir de donner à la foule trois règles poignantes à suivre.

Elle n’a pas seulement donné les règles de la foule non plus, mais a commenté le renversement controversé de Roe VS Wade aux États-Unis aujourd’hui.