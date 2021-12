Billie Eilish dit qu’elle « serait morte » de Covid si elle n’avait pas été vaccinée

FENDER BILLIE EILISH UKE WLNT, BLACK

À la minute où elle a surgi sur la scène musicale en 2015 avec son single "Ocean Eyes", tout le monde a compris que Billie Eilish ne serait pas qu'un simple phénomène éphémère. Les années passant, elle s'est imposée comme un nouveau type d'icône de la culture pop, prenant d'assaut, mais à sa manière, les industries de la mode et de la musique. L'ascension fulgurante de Billie au rang de star de la pop débuta avec le ukulélé, le premier instrument dont elle apprit à jouer. Conçu en collaboration avec Billie Eilish elle-même, son ukulélé signature est un instrument pensé pour la scène qui incarne le style audacieux et unique de l'artiste. Ce ukulélé de style Concert présente une table, un dos et des éclisses en sapele, ainsi qu'une finition noire mate avec le symbole "blohsh" de Billie. Il est également équipé d'un préampli Fishman Kula pour ceux qui souhaitent jouer sur un ampli. Que vous soyez un(e) musicien(ne) expérimenté(e) ou que vous cherchiez à acquérir votre premier instrument, une chose est sûre : vous pouvez jouer tout ce que vous voulez sur un ukulélé. À la minute où elle a surgi sur la scène musicale en 2015 avec son single "Ocean Eyes", tout le monde a compris que Billie Eilish ne serait pas qu'un simple phénomène éphémère. Les années passant, elle s'est imposée comme un nouveau type d'icône de la culture pop, prenant d'assaut, mais à sa manière, les industries de la mode et de la musique. L'ascension fulgurante de Billie au rang de star de la pop débuta avec le ukulélé, le premier instrument dont elle apprit à jouer. Conçu en collaboration avec Billie Eilish elle-même, son ukulélé signature est un instrument pensé pour la scène qui incarne le style audacieux et unique de l'artiste. Ce ukulélé de style Concert présente une table, un dos et des éclisses en sapele, ainsi qu'une finition noire mate avec le symbole "blohsh" de Billie. Il est également équipé d'un préampli Fishman Kula pour ceux qui souhaitent jouer sur un ampli. Que vous soyez un(e) musicien(ne) expérimenté(e) ou que vous cherchiez à acquérir votre premier instrument, une chose est sûre : vous pouvez jouer tout ce que vous voulez sur un ukulélé.