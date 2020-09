Billie EIlish dit qu’elle est sortie avec des gens en secret depuis qu’elle est devenue célèbre

Billie Eilish a parlé de sa vie amoureuse dans une toute nouvelle interview.

Billie Eilish a expliqué pourquoi elle gardait sa vie amoureuse privée et a confirmé qu’elle sortait avec des gens en secret ces dernières années.

Ce n’est un secret pour personne que Billie Eilish est actuellement l’une des personnes les plus célèbres au monde. Depuis la sortie de son premier single “ Ocean Eyes ” en 2015, la jeune femme de 18 ans a battu des records de musique et elle compte actuellement plus de 66,2 millions d’abonnés sur Instagram seulement. Cette année, Billie est entrée dans l’histoire des Grammys après être devenue la plus jeune star à remporter les quatre prix principaux.

Cependant, malgré sa notoriété, Billie s’assure de garder une partie de sa vie privée et elle sait pourquoi.

Billie EIlish révèle qu’elle a eu des relations que personne ne sait. Photo: Scott Dudelson / Getty Images, @billieeilish via Instagram

S’adressant à Capital FM hier (1er septembre), Billie a déclaré: “Je veux vraiment continuer [my romantic life] privé. “Elle a ensuite révélé qu’elle était déjà sortie avec des gens sans les mettre ou leurs relations dans les yeux du public. Billie a ajouté:” J’ai eu des relations et je les ai gardées privées, et même celles que j’ai eues; avec la petite quantité que j’ai laissé voir le monde, je le regrette. “

Discutant de la raison pour laquelle elle se sent de cette façon, Billie a poursuivi: “Je pense aux personnes qui ont rendu leurs relations publiques, puis elles se séparent, et c’est comme” Et si ça va mal? ” Et puis tout le monde a eu cette opinion sur votre relation dont il ne sait rien. ” Elle a terminé ses commentaires en disant: “Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse.”

En bref, la vie amoureuse de Billie Eilish ne vous regarde pas. Diffusez «mon avenir» pour une peau claire.

