Billie Eilish dit qu’elle a perdu 100 000 abonnés à cause d’une photo de ses seins

« Les gens ont peur des gros seins. »

Billie Eilish a révélé qu’elle avait perdu 100 000 abonnés après avoir partagé des photos de ses seins sur Instagram.

Depuis que la chanteuse de « Happier Than Ever » a fait irruption sur la scène musicale, son style et son corps ont été un sujet de discussion. Billie a commencé sa carrière en portant des vêtements surdimensionnés et s’est rapidement fait connaître pour son esthétique unique. Cependant, après avoir eu 19 ans en décembre dernier, Billie a commencé à expérimenter ses choix de mode.

Billie est récemment sortie au Met Gala 2021 dans une robe moulante inspirée de Marilyn Monroe qui montrait ses courbes. Et sur les réseaux sociaux, Billie a également porté des vêtements qui mettent en valeur sa silhouette – à la grande déception de certains de ses fans.

Billie Eilish dit qu’elle a perdu 100 000 abonnés à cause des photos de ses seins. Photo : Alamy, @billieeilish via Instagram

Sur une photo, Billie portait un corset à imprimé tomate Miaou avec un tout petit peu de son soutien-gorge en dentelle qui dépassait au-dessus. Malheureusement, elle a rapidement été frappée par des commentaires la critiquant d’avoir changé son image et de devenir plus sexualisée.

Dans une nouvelle interview avec Elle, Billie a révélé qu’elle avait en fait perdu des abonnés à cause de l’image. « Les gens s’accrochent à ces souvenirs et ont un attachement. Mais c’est très déshumanisant. J’ai perdu 100 000 abonnés, juste à cause des seins. Les gens ont peur des gros seins », a-t-elle déclaré à la publication.

Au fil du temps, le style de Billie continuera sans aucun doute d’évoluer. Et que ce soit ses choix de cheveux ou de mode, les gens continueront d’en parler. Heureusement, Billie a appris à prendre les commentaires avec des pincettes, mais elle aimerait s’éloigner complètement de la toxicité des médias sociaux.

« L’autre jour, j’ai décidé de porter un débardeur. Ce n’était même pas une chemise provocante. Mais je sais que les gens vont dire: » Putain, elle s’habille sexy et essaie de faire une déclaration. » Et je me dis ‘Non, je ne le suis pas. Il fait 500 degrés et je veux juste porter un débardeur' », a ajouté Billie.

Elle a poursuivi: « Je suis jalouse des gens qui ne l’ont pas. Je souhaite vraiment qu’il y ait un moyen de l’éviter. Supprimer littéralement mon compte mais avoir toujours le contact avec les fans. Je veux pouvoir avoir les deux, mais tu ne peux pas. »

