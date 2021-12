Billie Eilish dit que le gala du Met lui a fait comprendre que les célébrités sont « littéralement des personnes »

Elle était l’une des coprésidentes de l’événement fastueux à New York plus tôt cette année qui voit des célébrités gravir les célèbres marches du Metropolitan Art Museum pour une nuit de la mode.

Eilish a ébloui tout le monde dans une vieille robe hollywoodienne et des cheveux blonds brillants, ce qui était radicalement différent des looks noir et vert fluo qu’elle portait auparavant sur les tapis rouges.

Certaines personnes tueraient pour un billet pour voir ce qui se passe à l’intérieur, mais le chanteur de « Happier Than Ever » a trouvé cela assez étrange.

« Je me suis dit : ‘Wow, tous ces gens sont juste quelqu’un qui est en classe avec toi’, et tu penses que cette personne est un peu ennuyeuse, tu aimes vraiment cette personne, tu t’entends bien avec cette personne, et tout le monde est juste, genre, embarrassé et peu sûr de ce qu’ils font et disent. »