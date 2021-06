Billie Eilish dit aux fans de « s’occuper de leurs affaires » à la suite d’accusations queerbaiting

Billie Eilish a également fait face à des réactions négatives après que des messages problématiques de son petit ami, Matthew Tyler Vorce, aient refait surface en ligne.

Billie Eilish semble avoir répondu aux accusations de queerbaiting en aimant un message disant à ses fans de s’occuper de leurs affaires.

La semaine dernière (10 juin), Billie Eilish s’est rendue sur Instagram pour partager une série de captures d’écran de son récent clip « Lost Cause ». Elle a posté les photos avec la légende : « j’aime les filles ». Certains fans ont interprété cela comme Billie sortant comme gay. Cependant, Billie n’a pas expliqué le sens de la publication et les fans ont commencé à accuser la star de 18 ans de queerbaiting.

Billie a ensuite été critiquée après que des publications présumées homophobes et racistes de son petit ami présumé, Matthew Tyler Vorce, soient devenues virales en ligne. Maintenant, Billie a apparemment réagi à la conversation entourant le message et le contrecoup de Matthew.

Billie Eilish arrête le défi queerbaiting – maniphobe (@gh0stm4ni_) 11 juin 2021

BILLIE EILISH EST-IL JUSTE DE SORTIE OU EST-ELLE QUEERBAITING OU ELLE SIGNIFIE BONJOUR PLATONIQUE ??? – anna-marie (@ranbootvt) 10 juin 2021

Samedi (12 juin), les fans ont vu que Billie aimait une publication Instagram qui disait: « Ce fandom est parfois si embarrassant, comme pourquoi voudriez-vous entrer dans les commentaires de quelqu’un et dire quelque chose dont vous ne savez même pas que c’est vrai et quelque chose que vous tous LITTÉRALEMENT FABRIQUÉS, parfois vous êtes tous tellement stupides. Certains d’entre vous ont juste besoin d’apprendre à s’occuper de leurs affaires. «

Il n’est pas clair si Billie a aimé la publication en référence aux accusations de queerbaiting ou aux anciennes publications présumées de Matthew sur les réseaux sociaux, mais elle a ensuite posté un selfie (13 juin) sur Instagram avec la légende: « je suis tireeeddddddd ».

À la suite des récents messages et actions de Billie, certains fans l’ont appelée pour avoir ignoré leurs inquiétudes et leurs critiques. Un fan a tweeté: « Billie eilish ignore toute cette possible situation d’appâtage queer et son vieux cul homophobe et raciste, puis aime un message disant à quel point son fandom est embarrassant, c’est vraiment décevant. »

Pendant ce temps, d’autres personnes ont commencé à défendre Billie. Une personne a tweeté : » Dire que Billie Eilish postant » j’aime les filles » est un appât queer montre en quelque sorte à quel point les femmes et l’amour des femmes sont sexualisés dans la société en supposant immédiatement que » j’aime les femmes » se rapporte à sa sexualité comme s’il n’y avait pas une infinité de types de l’amour dans le monde. »

attendez patiemment votre album pour lequel les gens ont vendu le merch et vous allez ignorer à quel point votre petit ami de 29 ans est raciste et homophobe ?? et quand tes fans appellent son sale cul sur ses conneries tu nous appelles embarrassants ?? s’il vous plaît, je suis tellement déçu par Billie rn – Amour, Justin (@tiohabit) 12 juin 2021

donc. Billie Eilish sort avec un homophobe raciste. elle a queerbaited plusieurs fois. et aimé un article faisant référence à sa base de fans comme ennuyeux pour l’avoir appelé sur queerbaiting? la baise honnêtement — aster/asher (@transakagi) 13 juin 2021

Dire que Billie Eilish publier « j’aime les filles » est un appât queer montre en quelque sorte à quel point les femmes et l’amour des femmes sont sexualisés dans la société en supposant immédiatement que « j’aime les femmes » se rapporte à sa sexualité comme s’il n’y avait pas d’infinies sortes d’amour dans le monde — bich (@saoirse_idk) 12 juin 2021

Peut-être une prise chaude, mais si Billie Eilish veut danser et se sentir sexy avec d’autres femmes, ce n’est pas un appât queer – Pheen 🌱 (@Pheenips) 13 juin 2021

Dans l’état actuel des choses, Billie n’a encore rien dit de plus. Nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

