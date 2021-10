in







« Mon corps, mon putain de choix ! »

Billie Eilish a dénoncé la nouvelle loi restrictive du Texas sur l’avortement sur scène au festival Austin City Limits.

Depuis le 1er septembre, l’avortement est interdit au Texas une fois qu’un rythme cardiaque fœtal peut être détecté en vertu de la Texas Heartbeat Act. Un battement de cœur peut être détecté dès six semaines de grossesse, ce qui est plus tôt que lorsque la plupart des femmes savent réellement qu’elles sont enceintes. Si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, la loi est toujours valable. Avant l’adoption de la Texas Heartbeat Act, les avortements étaient autorisés jusqu’à 20 semaines.

Le Texas Heartbeat Act est la loi sur l’avortement la plus stricte actuellement en vigueur aux États-Unis et a déclenché des protestations à travers le pays.

Billie Eilish déchire la loi du Texas sur l’avortement lors d’une représentation dans l’État. Photo : Alamy, Rich Fury/Getty Images

Le samedi 2 octobre, Billie s’est produite à Austin City Limits à Austin, au Texas, et pendant qu’elle se produisait, elle a pris le temps de critiquer la loi.

Lors de sa prestation, la chanteuse a prononcé un discours puissant sur l’état du Texas tandis que les mots « BANS OFF OUR BODIES » s’affichaient sur un écran derrière elle. « Quand ils ont fait de cette merde une loi, je ne voulais presque pas faire la série, parce que je voulais punir ce putain d’endroit pour avoir permis que cela se produise ici », a déclaré Billie.

« Mais ensuite je me suis souvenu que c’est vous les gars qui êtes les putains de victimes, et vous méritez tout au monde. Et nous devons leur dire de se taire. »

Billie a alors fini en criant : « Mon corps, mon putain de choix ! avec son majeur en l’air.

ACL Music Festival 2021 – Week-end 1. Photo : Rich Fury/Getty Images

Billie a exprimé son mépris pour le Heartbeat Act, appelant tous les hommes qui ont pris des décisions sur les droits des femmes peu de temps après l’adoption du projet de loi.

Sur Instagram Stories, Billie a déclaré: « Je souhaite vraiment que les hommes se soucient davantage des hommes. Je suis tellement fatiguée. Ça me rend malade combien d’hommes ne disent rien quand il s’agit des droits des femmes. »

Elle a poursuivi: « Si vous et vos » potes « ou frères ne parlez pas des lois sur l’avortement au Texas, il y a de fortes chances que vous fassiez partie d’un problème. »

