Billie Eilish bat le record d’Instagram pour la deuxième fois

Astralpool Flotteur d’hivernage Quantité - Lot de 18

Flotteur d’hivernage piscine Durant l’hiver, le gel peut déformer les parois de la piscine et détériorer le revêtement de manière irréversible. Les flotteurs sont donc indispensables dans le cadre d’un hivernage passif et permettent d’éviter les dégàts causés en absorbant la pression de le glace et l’augmentation du volume d’eau. Ils sont recommandés quelque soit la structure de la piscine et se posent en diagonale sur l’eau de la piscine, partiellement immergés. Caractéristiques Longueur 50 cm Equipé d’un crochet pour les relier entre eux Lesté afin de s’immerger partiellement dans l’eau Combien de flotteurs d’hivernage pour mon bassin ? Dimensions piscine Nombre de flotteurs recommandés Longueur Largeur 6 3 12 8 4 18 10 5 24 12 6 30 Conseils d’hivernage