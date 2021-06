Billie Eilish avoue qu’elle a détesté le processus d’enregistrement de son premier album

En mars 2019, Billie Eilish a fait ses débuts sur la scène musicale avec « When We All Fall Asleep, Where Do We Go? », Et nous n’aurions pas pu prévoir le grand impact que la jeune chanteuse était sur le point de présenter avec le succès international qu’elle a donné. elle, ce matériel. Cependant, l’artiste a souligné qu’elle « détestait chaque seconde » de son processus d’enregistrement.

Lors d’une récente interview avec Rolling Stone, la chanteuse de « Bad Guy » a déclaré que malgré le succès éventuel de son premier album, elle n’appréciait guère le processus au moment de l’écriture.

« J’ai détesté chaque seconde. J’ai détesté l’écrire, l’enregistrer, je l’ai littéralement détesté. J’aurais fait n’importe quoi. Je me souviens avoir pensé qu’il n’y avait aucun moyen de faire un autre album après ça. Absolument pas », a commenté Eilish. Lorsqu’on a demandé à l’artiste ce qui avait changé dans le processus de son premier album et de son nouveau matériel (qui sortira le mois prochain), Eilish a une réponse assez simple :

Personne n’a plus de voix. Nous sommes littéralement Finneas et moi et personne d’autre.

Plus tard, Billie Eilish a commencé à réfléchir sur les réactions à sa désormais célèbre séance photo avec British Vogue, assurant que certains des commentaires concernant la couverture « n’étaient pas justes ». Au moment où Eilish a partagé sur son compte Instagram, la couverture du magazine (qui est sortie ce mois-ci) a battu des records de réactions, comptant actuellement environ 17 millions de likes.

« J’ai vu une photo de moi sur la couverture de Vogue il y a quelques années avec des vêtements trop grands à côté de la nouvelle couverture. Puis la devise a dit ‘C’est ce qu’on appelle la croissance’ Je comprends d’où ils viennent, mais en même temps, j’ai pensé ‘Ce n’est pas juste. Je ne suis pas ça maintenant et je n’ai pas eu besoin de grandir pour ça », a commenté Eilish.

Le deuxième album « Happier Than Ever » de Billie Eilish, a une date de sortie prévue pour le 30 juillet. Jusqu’à présent, il y a eu quatre singles sortis de ce matériel: « My Future », « Therefore I Am », « Your Power » et « Lost Cause ».