Billie Eilish avait un petit ami secret dont personne ne savait

Cela a été une ascension éclair vers le succès pour la star, qui n’est toujours pas adolescente, mais l’un des aspects les plus surprenants du doc ​​était qu’elle avait eu une relation avec le rappeur 7: AMP – qu’elle surnomme Q – entre fin 2018 et l’été 2019.

7: AMP – de son vrai nom Brandon Adams – apparaît pour la première fois dans le documentaire à la fin de 2018, alors qu’Eilish aurait eu 16 ans et lui 21 ans. comparer à son amour d’enfance de Justin Bieber – Eilish le voit alors le serrer dans ses bras et lui dire qu’il a l’air « bien comme l’enfer ».

Cependant, il est aussi étonnamment franc de décrire la façon dont la relation se sépare, le calendrier de tournées de plus en plus chargé d’Eilish et le comportement distant d’Adam à son égard commençant en même temps à ouvrir un schisme entre les deux.

Dans les coulisses de Paris, au début de 2019, par exemple, Eilish dit qu’elle se sentait « seule » et « misérable » le jour de la Saint-Valentin. Lorsqu’on lui a demandé si Q avait fait quelque chose pour elle, elle répond qu’elle n’avait « rien obtenu » et a ajouté « et la nuit précédente, il avait été vraiment étrange et distant ».