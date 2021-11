Billie Eilish aura un double rôle d’invité dans « Saturday Night Live »

A 19 ans, Billie Eilish a réussi à se positionner comme l’une des artistes pop les plus marquantes de sa génération, c’est pourquoi il n’est pas surprenant de confirmer son retour dans la célèbre émission de variétés « Saturday Night Live » qui non seulement débutera dans le rôle d’hôtesse, mais sera également l’invitée musicale lors de cette même émission.

La production de l’émission a confirmé ce double rôle d’Eilish dans sa diffusion prévue le 11 décembre, il s’agit de sa deuxième apparition après ses débuts en tant qu’invitée musicale en septembre 2019.

L’équipe derrière « Saturday Night Live » a également confirmé via leurs réseaux sociaux que la diffusion prévue pour le 18 décembre mettrait en vedette l’acteur Paul Rudd en tant qu’hôte, tandis que la musique sera assurée par Charli XCX. La participation de Rudd fait de lui un membre officiel des invités qui ont rempli des rôles d’hôte à au moins cinq reprises, une liste qui a été surnommée le « Five-Timers Club ».

Charli XCX a récemment sorti sa nouvelle collaboration avec Christine And The Queens et Caroline Plachek sous le titre « New Shapes ». Ce sera sa deuxième apparition sur les scènes du «Saturday Night Live» depuis ses débuts en 2014.

La participation d’Eilish en tant qu’hôte et invité musical n’est pas un problème isolé dans l’histoire de « Saturday Night Live », puisque la production aurait réalisé cette même action en février dernier avec la participation de Nick Jonas. Des artistes comme Ariana Grande, Taylor Swift et Britney Spears auraient rempli ces mêmes fonctions dans leurs apparitions respectives.

Billie Eilish continue d’ajouter des projets intéressants à son histoire de carrière musicale. Il a été récemment confirmé qu’elle et son frère / partenaire créatif Finneas ont été appelés par le studio d’animation Pixar pour écrire la musique de leur nouvelle cassette « Turning Red », dont un extrait de la chanson « Nobody Like U » a déjà été partagé. . à travers votre bande-annonce la plus récente.

Ce sera la plus récente participation d’Eilish dans le monde du cinéma depuis le lancement de « No Time To Die », la chanson originale composée pour le dernier volet de la saga James Bond, qui a présenté les adieux de Daniel Craig après avoir interprété le personnage cinq fois. .