Billie Eilish applaudit une fan qui dit qu’elle s’habille « ennuyeuse » maintenant

Billie Eilish a fermé le fan sur Instagram en torréfiant ses anciens cheveux, son style et ses vêtements amples.

Billie Eilish a répondu aux nouvelles accusations de fans selon lesquelles elle s’habille « ennuyeuse » maintenant de la manière la plus hilarante et la plus emblématique.

Parallèlement à sa musique défiant les genres, Billie Eilish est devenue connue pour son style caractéristique. Depuis que la chanteuse de 19 ans est devenue célèbre, elle est synonyme de vêtements amples, d’ongles en acrylique et d’une gamme de couleurs de cheveux teints. En fait, Billie et son style sont tellement aimés et reconnaissables qu’en 2019, Billie était le costume d’Halloween le plus populaire de l’année.

Cependant, ces derniers mois, Billie a un peu changé son image et maintenant elle applaudit les gens qui la critiquent pour cela.

Hier soir (9 août), Billie s’est tournée vers les histoires Instagram pour faire une séance de questions-réponses avec ses fans. Elle a écrit « Posez-moi des questions sur l’album », puis a commencé à répondre à diverses questions. Répondant aux fans, Billie a laissé échapper qu’elle avait commencé Plus heureux que jamais le 1er avril 2020 et l’a terminé le 16 février 2021. Elle a également laissé échapper que « My Future » était la première chanson qu’elle a enregistrée.

Cependant, un fan a également écrit dans le Q&A pour critiquer le style actuel de Billie : « Plus aucune tenue ennuyeuse n’était si fatiguée… qu’est-ce qui t’est arrivé ? Jamais du genre à laisser glisser les conneries, Billie a ensuite répondu en rôtissant ses précédents looks. Elle a écrit : « Qu’est-ce que tu veux revoir ça ? », à côté d’une image d’elle dans l’une de ses tenues bleues les plus amples. Chute de micro.

Billie a récemment appelé les gens à lui faire honte parce qu’elle ne portait plus que des vêtements amples dans une interview de Vogue. Elle a déclaré: « Soudain, vous êtes un hypocrite si vous voulez montrer votre peau, et vous êtes facile et vous êtes une salope et vous êtes une pute. Si je le suis, alors je suis fier. Moi et tous les les filles sont des putes, et merde, tu sais ? Retournons la situation et soyons responsabilisés.

Billie a également déclaré: « Montrer son corps et montrer sa peau – ou non – ne devrait pas vous enlever le respect. »

