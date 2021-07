Billie Eilish a répondu aux personnes critiquant son époque plus heureuse que jamais de la manière la plus drôle.

Billie Eilish a rôti des trolls et des fans qui l’appellent Plus heureux que jamais ère son « ère du flop » avec une vidéo TikTok hilarante.

On ne peut nier que Billie Eilish est l’un des artistes les plus réussis de la musique en ce moment. Au cours des cinq dernières années, elle n’a cessé de se renforcer avec des singles comme « Lovely », « Bad Guy » et « Everything I Wanted » qui sont devenus des chansons à succès dans le monde entier. Sans oublier qu’elle a battu plusieurs records de longue date et remporté sept Grammy Awards.

Cependant, malgré l’énorme succès de Billie, les gens appellent sa dernière ère son « ère du flop » et maintenant elle leur a répondu.

Billie EIlish applaudit les fans en disant qu’elle est dans une « ère du flop » en ce moment. Image: Chambre noire, @billieeilish via TikTok

S’adressant à TikTok, Billie a posté une vidéo d’elle en train de rire avec le texte « Est-ce juste moi ou est-ce que Billie à l’époque du flop, pourquoi est-ce qu’elle craint maintenant… » en plus. Elle a également sous-titré la vidéo : « littéralement tout ce que je vois sur cette application… mange ma poussière, mes seins sont plus gros que les tiens ». En d’autres termes, Billie a entraîné sans effort les gens en rejetant sa musique actuelle avec une réponse hilarante et emblématique.

Il est vrai que la musique récente de Billie n’a pas été aussi bien classée que ses tubes précédents. Cela étant dit, « Therefore I Am » était toujours un succès mondial, culminant à 2 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et « Your Power » était également un hit du Top 10 dans de nombreux pays. Sans oublier que sa musique est toujours acclamée par la critique et des millions de streams, il n’y a donc rien de « flop » à ce sujet.

Répondre « mange ma poussière mes seins sont plus gros que les tiens » à n’importe quelle insulte à partir de maintenant.

