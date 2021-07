Billie Eilish anticipe la sortie de « NDA », son nouveau single

Après une longue attente, les fans de Billie Eilish pourront enfin profiter de « Happier Than Ever », le deuxième album studio de la jeune chanteuse américaine, dont la date de sortie est prévue le 30 juillet. Pendant ce temps, l’artiste a annoncé qu’un nouveau single de ce matériel sera disponible la semaine prochaine.

Après avoir fait quelques insinuations sur le sujet dans ses stories instagram hier (1er juillet), Billie Eilish a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux, notant que le nouveau single sera accompagné d’une vidéo promotionnelle, qui sera diffusée en avant-première le vendredi 9 juillet prochain. .

Eilish a également accompagné cette publication avec ce qui semble être un regard sur l’esthétique qui sera présentée dans le nom « NDA » de cette nouvelle chanson. Ce sera le cinquième single qu’Eilish sortira de son nouvel album après la sortie de « Your Power » et « Lost Cause » début 2021, ainsi que « My Future » et « Therefore I Am » fin 2020.

Des rapports récents ont fait état d’une collaboration de Billie Eilish avec la BBC en vue de la sortie de « Happier Than Ever ». Le président du label Polydor Records a révélé dans une interview que la chanteuse avait de « grands projets » avec la société de médias britannique avant la sortie de son album, bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé depuis lors.

Dans une récente interview, Billie Eilish a réfléchi sur les enregistrements de son premier album, « Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? », révélant qu’elle « détestait chaque seconde des enregistrements » et n’avait aucune envie de revenir à faire un autre album. Ce qui l’a fait changer d’avis, c’est le fait que son frère Finneas était son seul collaborateur sur ce nouveau matériel.

Récemment, Eilish s’est excusée auprès de ses fans et de la communauté Internet en général après que d’anciennes vidéos soient apparues alors qu’elle avait entre 13 et 14 ans, qui montraient la chanteuse utilisant des mots considérés comme des insultes racistes contre la communauté asiatique.