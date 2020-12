Billie Eilish a révélé qu’elle avait 16 chansons en développement

Billie Eilish a révélé qu’il a 16 chansons en développement avec son frère et producteur Finneas.

Lors de la quatrième édition de son entretien annuel avec Salon de la vanité, Eilish a parlé de son identité, de l’utilisation de sa plateforme pour faire du bien et de la difficulté pour lui de 2020 a été et ce qu’il a fait de son temps: travailler sur de la nouvelle musique.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish interprète « Donc je suis » aux AMA 2020

Interrogé sur son prochain matériel, Eilish Il a commenté: «Maintenant, j’ai 16 (chansons)… nous avons travaillé et je les aime toutes».

« Je crois que Finneas et je me suis vraiment connecté… nous le faisons très vite… il y a eu une période de temps, il y a environ un mois, où nous écrivions des choses comme «Chanson terminée, maintenant, une autre chanson terminée, une autre chanson terminée. Donc je me suis amélioré. Je l’aime beaucoup plus. En fait, j’aime ça et je me sens très bien maintenant », a-t-elle ajouté. Eilish.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish lance « Infinite Bad Guy » pour célébrer un milliard de vues sur YouTube

À un autre moment de l’entretien, Eilish a parlé de ses artistes préférés à l’époque, révélant que Parcs Arlo, Ashnikko, Y Les coups avec son dernier album, ‘Le nouvel anormal’, font partie de ceux qui écoutent le plus.