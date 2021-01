Billie Eilish a acheté 70 boîtes de céréales pendant le verrouillage parce qu’elle ne sait pas «  comment être adulte  »

Eilish a continué: «C’est une position vraiment étrange dans laquelle je suis. Je me sens un peu stupide parce que je ne sais pas combien sont Froot Loops. J’ai essayé de commander une boîte de Froot Loops et j’étais comme, ‘Oh oui, bien sûr. C’est 35 €‘.

Elle a dit: « Quand je grandissais et que j’étais avec mon groupe d’amis à l’époque, et ils buvaient tous, fumaient et consommaient de la drogue et autre, je pense à cause de la façon dont ma personnalité est – Je suis une personne très volontaire, et je pense qu’à l’époque j’étais très alpha – J’arrive à réaliser que j’ai peut-être ressenti un sentiment de supériorité. «