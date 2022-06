Billets pour l’Anime-Con Argentina 2022 : quand et comment acheter la prévente

Anime-Con Argentine

L’Anime-Con Argentina 2022 est une réalité et ils ont récemment annoncé les premières nouvelles pour obtenir des billets pour la convention. Connaître la date, le prix et le support !

© Twitter @argentcomicconBillets pour l’Anime-Con Argentina 2022 : quand et comment acheter la prévente.

Cette année encore, le public argentin a pu profiter de la Comic Con national sur le site de la Costa Salguero après plus de deux ans de son édition précédente, avec de grands invités comme Itziar Ituño et Robert Patrick. Cependant, le pari sera désormais plus grand, puisque ces dernières semaines le Anime-Con Argentine 2022 et nous avons déjà les premières nouvelles de vos billets.

Selon sa description, ce ne sera ni plus ni moins que la convention la plus importante pour les amateurs de anime, manga, cosplay, gaming et culture japonaise d’une manière jamais vue auparavant. Bien que cela ait été officiellement confirmé par les réseaux sociaux, les participants au Argentina Comic-Con ont vu un stand dédié à cet événement qui promet d’être inoubliable pour les personnes présentes. Les 2, 3 et 4 septembre à La Rural.

Avec la nouvelle publiée, des centaines de commentaires sont arrivés pour la célébrer, mais aussi avec une grande attente pour les nouvelles suivantes. Jeudi, ils ont annoncé que le lendemain ils donneraient des informations importantes sur leurs billets et le battage médiatique était plus grand, de sorte que vendredi, ils ont finalement signalé tout ce qu’il fallait prendre en compte sur cet aspect.

+Quand les billets pour Anime-Con Argentina 2022 sortent-ils ?

La « Prévente 0 » sera disponible pour les fans à partir du mercredi 6 juillet à 12h00 en Argentine. Là, le public pourra acquérir, de manière limitée, une Billet général qui donne accès à une journée de la convention : tous les stands, les espaces thématiques, et la scène principale où se dérouleront les shows nationaux et internationaux, les concours de cosplay, les parades, et bien plus encore.

+ Où acheter et combien coûte la prévente ?

Cette première prévente peut être obtenue via le système Ticketek à une valeur super promotionnelle de 1 800 pesos argentins + frais du système. La production était également chargée de clarifier que « Billets Premium + Manga Exclusif » seront mis en vente à partir de la « Prévente 1 »dont il n’y a toujours aucune information sur une date, ni sur les invités du Anime-Con Argentine 2022.

