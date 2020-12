Bill & Ted 4 est possible, dit Alex Winter, mais rien ne se passe encore

Peu de franchises présentent le même genre d’attrait sain que le Bill et Ted série de films, avec Keanu Reeves et Alex Winter. Après près de trois décennies, le troisième opus de la série, Bill & Ted Face the Music, a été publié cette année avec des critiques positives et des bénéfices sains. Dans une interview avec Collider, Winter a mentionné que même si Reeves et lui sont satisfaits de la trilogie de Bill et Ted films, il serait heureux de revenir dans la franchise si l’histoire avait un sens.

« Nous avons fait ce film parce que Chris Matheson et Ed Solomon sont venus à Keanu [Reeves] et moi-même avec une idée que nous pensions vraiment à la fois hilarante et émouvante, ce qui n’est pas facile. Nous ne l’aurions jamais fait, s’il n’avait pas fait ces deux choses, car franchement, il n’y aurait eu aucun moyen de jouer les personnages, s’il n’avait pas fait ces deux choses. Nous aimons travailler ensemble. Nous n’avons pas besoin d’en faire un autre. Nous n’avons pas particulièrement l’impression qu’il doit y en avoir un autre, mais nous aimerions en créer un autre. C’est vraiment la réponse honnête. Il n’y a rien de plus. Nous n’en projetons pas actuellement un autre. Certes, personne n’est venu nous voir et nous a demandé d’en faire un autre. Je ne sais pas où ces jetons vont tomber. Je peux vous dire que s’il y avait un intérêt à en faire un autre, et Keanu et moi avions la capacité d’entrer et de faire quelque chose qui serait aussi satisfaisant que ce que nous venons de faire, bien sûr. Cela nous intéresserait tous les deux. «

Beaucoup étaient sceptiques sur le fait que de nouveaux publics seraient intéressés à voir un film sur des personnages d’âge moyen d’une franchise vieille de plusieurs décennies. Mais le succès de Bill et Ted affrontent la musique a prouvé que la série a le type rare de longévité qui transcende les écarts générationnels. En revenant sur l’héritage de la franchise, Alex Winter admet qu’ils n’étaient pas au courant Bill et Ted deviendrait une pièce emblématique de la culture pop.

« Nous ne savions pas, quand nous faisions Bill & Ted 1, que cela aurait ce genre d’impact, mais cela a eu beaucoup d’impact. Nos deux vies ont radicalement changé, lorsque ce film est sorti. C’était inattendu. et nous étions reconnaissants. Nous avons travaillé très dur dessus et il est resté longtemps sur une étagère. Nous ne savions pas que cela allait arriver. Au fil des années, j’ai vu que cela ne disparaissait pas. C’était à la télévision constamment et les fans venaient vers moi à peu près sans diminution d’intensité, et soudain les fans étaient de plus en plus jeunes.J’ai accepté le fait que cela allait avoir un impact profond sur ma vie pendant très longtemps. Je suis assez en paix avec tout cela, à ce stade. Mes enfants trouvent que c’est hilarant et loufoque. «

Réalisé par Dean Parisot et écrit par Chris Matheson et Ed Solomon, Bill et Ted affrontent la musique stars Keanu Reeves, Alex Winter, Anthony Carrigan, Kid Cudi, Brigette Lundy-Paine et Samara Weaving. Cette nouvelle est née à Collider.

